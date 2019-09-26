Экономика

Взгляд.руВзгляд.руБелоруссия собралась искать альтернативу российской нефти

Белоруссия в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти, заявил президент республики Александр Лукашенко. Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ, что Белоруссия вынуждена искать другие источники поставок нефти.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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