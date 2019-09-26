Экономика
Взгляд.руБелоруссия собралась искать альтернативу российской нефти
Белоруссия в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти, заявил президент республики Александр Лукашенко. Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ, что Белоруссия вынуждена искать другие источники поставок нефти.
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Лукашенко заявил, что Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти
ТАСС26 сентября в 05:07
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Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
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Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
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The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.
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Сабуровский астроном измерил данные редчайшей кометы
Филипп Романов, астроном-любитель из Москворечья-Сабурова, измерил данные недавно открытой кометы 2I/Borisov.
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Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
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Ранее шесть человек пострадали при стрельбе в США.
Газета.Ru 16:45
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30 лет назад восточные немцы надеялись, что их зарплаты останутся как при социализме, но магазины станут как при капитализме, с множеством сортов колбасы.
Телеканал 360° 26 сентября в 14:10
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Баскетбол
ЦСКА уступил «Енисею» в первом матче Единой лиги ВТБ
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У Квята в Сочи снова отказал мотор
ProstoProSport 05:40
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт вчера в 10:39
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Павел Мамаев перешел в «Ростов»
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Создатели «Мстителей» представили профайл Тора
Игромания.ру 13:05
Футбол
«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги
Команда Юргена Клоппа обыграла «Милтон Кинс Донс» со счетом 2:0. В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» должен встретиться с «Арсеналом».
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США потребовали выдать задержанного в Испании россиянина
США потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина, которого подозревают в крупном мошенничестве.
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Maruti Suzuki готовит бюджетный кроссовер S-Presso
Ожидалось, что новый Suzuki S-Presso будет официально презентован 30 сентября.
Тарантас Ньюс 04:05
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Шандор Варга: «Чалов действительно нравится Ходжсону»
Футбольный агент Шандор Варга подтвердил, что «Кристал Пэлас» интересуется нападающим ЦСКА Федором Чаловым.
Матч ТВ 16:17
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Воры в законе вывезут криминальную кассу из России
Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в Турцию.
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Абсолютное большинство клириков русского экзархата в Европе выразило желание присоединиться к Русской православной церкви (РПЦ).
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Житель Коми стал участником юбилейной «Битвы экстрасенсов»
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В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
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По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
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Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
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