Экономика

Взгляд.руВзгляд.руБелоруссия собралась искать альтернативу российской нефти

Белоруссия в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти, заявил президент республики Александр Лукашенко. Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ, что Белоруссия вынуждена искать другие источники поставок нефти.
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Лукашенко додавит Россию в вопросе цены на нефть

Утро.ru27 сентября в 12:07

Эксперты: увеличение поставок нефти в Белоруссию из Казахстана выгодно для России

ТАСС27 сентября в 11:33

Макроэкономический «шок» подталкивает Белоруссию к диверсификации

REGNUM27 сентября в 07:55

Лукашенко заявил о поиске альтернатив российской нефти

Газета.Ru26 сентября в 09:02

Белоруссия начала поиск альтернативы поставкам российской нефти

Известия26 сентября в 05:57

Белоруссия собралась искать альтернативу российской нефти

Взгляд.ру26 сентября в 05:34

Белоруссия объяснилась перед Россией за нефть

Lenta.ru26 сентября в 05:20
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Происшествия

Более 20 автомобилей попали в массовые ДТП под Екатеринбургом

Телеканал ОТВ вчера в 23:20
Политика

Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter критические высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанные в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:25
Культура

Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких

Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Футбол

«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами

В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
Газета.Ru вчера в 15:45
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Армия и оружие

На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России

Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".
Российская газета вчера в 04:58
Армия и оружие

Учения «Центр-2019» показали на видео от первого лица

РИА Новости вчера в 20:23
Космос

Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян

РИА Новости вчера в 23:08
Политика

Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США

Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости 27 сентября в 13:30
Наука

Частицы пластика нашли в чайных пакетиках

Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.
Москва 24 вчера в 21:23
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru вчера в 13:31
Политика

На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском вчера в 22:27
Футбол

Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 27 сентября в 10:31
Авто

ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России

В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
Car.ru 25 сентября в 22:46
Происшествия

В ЛНР пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты

Известия вчера в 13:12
Политика

В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон

Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия вчера в 21:37
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Политика

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс вчера в 02:42
Армия и оружие

В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии

РИА Новости вчера в 07:25
Религия

Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ

"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 11:13
Армия и оружие

«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М

Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
Реальное время вчера в 20:20
Космос

Ученые из США нашли в Солнечной системе признаки черной дыры

Специалисты нашли признаки существования черной дыры, которая образовалась в период зарождения Солнечной системы.
Дни24 вчера в 09:53
Волейбол

Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира

Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 27 сентября в 07:22
Армия и оружие

Поисковики передали немецкое оружие для Главного храма ВС РФ

Победа РФ вчера в 04:14
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Культура

Познер рассказал о своих встречах с Шаймиевым

Реальное время вчера в 03:30
Общество

Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории

Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Кино

«Кризис на бесконечных землях»: первый взгляд на Супермена из «Царства небесного»

Рут, напомним, играл Атома/Рэя Палмера сначала в «Стреле», а затем стал частью «Легенд завтрашнего дня».
Srnsk вчера в 08:12
Гаджеты

Всё как у Intel. Флагманский процессор AMD дорожает из-за дефицита

Источник обратился к AMD за комментариями, и компания заявила, что цену не повышала.
iXBT.com вчера в 12:08
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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