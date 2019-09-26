Экономика
Взгляд.руБелоруссия собралась искать альтернативу российской нефти
Белоруссия в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти, заявил президент республики Александр Лукашенко. Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ, что Белоруссия вынуждена искать другие источники поставок нефти.
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Эксперты: увеличение поставок нефти в Белоруссию из Казахстана выгодно для России
ТАСС27 сентября в 11:33
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:48, Вашингтон
Происшествия
Более 20 автомобилей попали в массовые ДТП под Екатеринбургом
Телеканал ОТВ вчера в 23:20
Политика
Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter критические высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанные в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:25
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
Газета.Ru вчера в 15:45
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Армия и оружие
На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России
Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".
Российская газета вчера в 04:58
Армия и оружие
Учения «Центр-2019» показали на видео от первого лица
РИА Новости вчера в 20:23
Космос
Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
РИА Новости вчера в 23:08
Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости 27 сентября в 13:30
Наука
Частицы пластика нашли в чайных пакетиках
Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.
Москва 24 вчера в 21:23
Происшествия
Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском вчера в 22:27
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 27 сентября в 10:31
Авто
ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России
В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
Car.ru 25 сентября в 22:46
Происшествия
В ЛНР пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты
Известия вчера в 13:12
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия вчера в 21:37
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс вчера в 02:42
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости вчера в 07:25
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 11:13
Армия и оружие
«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М
Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
Реальное время вчера в 20:20
Космос
Ученые из США нашли в Солнечной системе признаки черной дыры
Специалисты нашли признаки существования черной дыры, которая образовалась в период зарождения Солнечной системы.
Дни24 вчера в 09:53
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 27 сентября в 07:22
Армия и оружие
Поисковики передали немецкое оружие для Главного храма ВС РФ
Победа РФ вчера в 04:14
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Культура
Познер рассказал о своих встречах с Шаймиевым
Реальное время вчера в 03:30
Общество
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории
Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Кино
«Кризис на бесконечных землях»: первый взгляд на Супермена из «Царства небесного»
Рут, напомним, играл Атома/Рэя Палмера сначала в «Стреле», а затем стал частью «Легенд завтрашнего дня».
Srnsk вчера в 08:12
Гаджеты
Всё как у Intel. Флагманский процессор AMD дорожает из-за дефицита
Источник обратился к AMD за комментариями, и компания заявила, что цену не повышала.
iXBT.com вчера в 12:08