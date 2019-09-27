Экономика

REGNUMREGNUMЛукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
Читать в источнике
Комментировать88

Подробнее о событии

Лукашенко додавит Россию в вопросе цены на нефть

Утро.ruвчера в 12:07

Макроэкономический «шок» подталкивает Белоруссию к диверсификации

REGNUMвчера в 07:55

Лукашенко заявил, что Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти

ТАСС26 сентября в 05:07

Белоруссия начала поиск альтернативы поставкам российской нефти

Известия26 сентября в 05:57

Белоруссия собралась искать альтернативу российской нефти

Взгляд.ру26 сентября в 05:34

Белоруссия объяснилась перед Россией за нефть

Lenta.ru26 сентября в 05:20

Лукашенко заявил о поиске альтернатив российской нефти

Газета.Ru26 сентября в 09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Автоспорт

Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при России

Вести.Ru 09:40
Происшествия

Представитель Бочкаревой назвала ложью сообщения о задержании актрисы

«Пока уточняем данную информацию», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос о возможном задержании с наркотиками актрисы Натальи Бочкаревой.
РБК 09:35
Театры

В возрасте 85 лет умер режиссер Марк Захаров

REGNUM 05:32
Здоровье

Володин: главврачи государственных клиник получают больше губернаторов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.
Инфо24 вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова

Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru вчера в 10:12
Армия и оружие

The National Interest (США): у России есть одна возможность для обнаружения и уничтожения малозаметных F-22 и F-35 (The National Interest)

ИноСМИ 25 сентября в 17:16
Гаджеты

Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре

Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com 04:04
Общество

Четырехдневку раскритиковали в РПЦ

Как считает священнослужитель, в России достаточное число выходных, незачем людям давать еще возможности для безделья, сообщил сайт News.Ru.
Телеканал 360° 10:16
Футбол

Дембеле получил травму бедра. Он пропускает матч с «Хетафе»

Ранее Дембеле пропустил около месяца из-за травмы двуглавой мышцы левого бедра.
Sports.ru 10:21
Политика

Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Происшествия

Сенатору отказали в возбуждении дела из-за пародии курского комика

Управление Следственного комитета по Курской области отказало сенатору Александру Михайлову в возбуждении уголовного дела о клевете из-за пародийных роликов курского комика Антона Сасина.
Pravda.Ru 09:47
Шоу-бизнес

Танец дочери Иглесиаса и Курниковой вызвал умиление у россиян

Ролик вызвал умиление у пользователей Сети. «Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.
ФАН 26 сентября в 07:58
Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
Известия 02:14
Футбол

Мурило и Жоао Марио выйдут в старте «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Футболисты "Локомотива" Мурило и Жоао Марио сыграют с первых минут в матче 11-го тура чемпионата России с петербургским "Зенитом", сообщается в микроблоге московского клуба в Twitter.
РИА Новости 10:55
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов ответил на слухи о своем романе с моделью

Позднее появились слухи, что у певца закрутился роман с 21-летней моделью, которые ему пришлось комментировать лично.
Дни24 05:22
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк

Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.
Сиб.фм 06:07
Политика

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Кино

Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel

Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Политика

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Футбол

Гвардиола: зимой «Манчестер Сити» не будет покупать игроков. У нас нет денег

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов в ближайшее зимнее трансферное окно, несмотря на проблемы с линией защиты.
Чемпионат 10:25
Происшествия

В Атлантике ищут пропавшее судно, на котором были граждане украины

Судно Bourbon Rhode пропало в четверг во время шторма в Атлантическом океане, среди членов экипажа около десяти граждан Украины, спасательная операция продолжается третий день, сообщил в субботу директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
РИА Новости 10:45
Футбол

Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:1

ODDS.ru 09:21
Кино

Уилл Смит представил фильм «Гемини»

Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России 26 сентября в 22:09
Киберспорт

Virtus.Pro анонсировали обновленный состав

Организация Virtus.Pro анонсировала обновленный состав по Dota 2. К коллективу присоединились Роман 'Resolut1on' Фоминок и Егор 'epileptick1d' Григоренко.
Dota2.ru 09:05
Космос

Луна может быть «ловушкой» для инопланетной жизни

Луна может представлять собой гигантскую "ловушку" для органики, среди которой могут быть следы инопланетной жизни.
Planet Today вчера в 08:44
Происшествия

В Москве произошёл пожар в общежитии педагогического университета

В МЧС Москвы сообщили о возгорании в здании общежития Московского педагогического государственного университета.
RT на русском 10:19
Политика

Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского

Напомним, накануне Юлия Мендель оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Богдану.
РЕН ТВ 06:58
Происшествия

Ребенок с двумя головами родился в Черновцах

Как отмечается, родившиеся девочки имеют одно тело и две головы.
Газета.Ru 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное