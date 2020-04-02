Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать800

Подробнее о событии

Песков отреагировал на планы Белоруссии о покупке нефти по $4

News.ru06:23

Песков оценил намерения Белоруссии купить российскую нефть по $4 за баррель

Известия06:41

Песков: Минск не сможет закупить у Москвы нефть по $4 за баррель без рыночного предложения

ТАСС06:27

Белоруссию одернули по поводу нефти за четыре доллара

Lenta.ru08:37

В Белоруссии решили купить в России 2 млн т нефти по $4 за баррель

РБК05:13

Минск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель

RT на русском04:13

Белоруссия в апреле планирует купить у России нефть по четыре доллара

РИА Новости03:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:43, Ашберн

Будет ли у Беларуси нефть по 4 доллара за баррель? Спросили у эксперта

КП - Беларусь10:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:43, Ашберн

Комментарии

Политика

Губернатор Коми ушел в отставку

Читайте такжеГлава Архангельской области написал заявление об отставке А ранее о сложении полномочий заявил глава Архангельской области Игорь Орлов.
Общественное телевидение России 11:20
Общество

Сроки сдачи налоговой отчетности перенесены не всем

По информации ФНС сроки представления отчетности продлены до 6 апреля 2020 года.
Бухгалтерия.ру вчера в 04:38
Технологии

Презентация PlayStation 5 воодушевила главу Xbox

Напомним, что анонс Xbox Series X состоялся еще в конце 2019 года, а старт продаж пока что запланирован на рождественские праздники года 2020.
Ferra 07:18
Единоборства

Тактаров назвал Хабиба лучшим горцем, что родился в горах

Легенда ММА и чемпион UFC Олег Тактаров в беседе с корреспондентом iReactor рассказал, что Хабиб — прекрасный атлет.
iReactor 23:00
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ 21:25
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что нерабочие дни в России будут продлены до 30 апреля.
Газета.Ru 12:06
Наука

Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей

ИА Красная Весна вчера в 14:44
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Здоровье

Врач назвала наиболее уязвимую к коронавирусу категорию людей

Тяжелые осложнения при заражении новым типом коронавируса чаще всего возникают у людей с онкологическими заболеваниями, рассказала онколог, кандидат медицинских наук, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Наталья Деньгина.
Известия 18:50
Футбол

Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке

Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Чемпионат 11:48
Энергетика

Саудовская Аравия назвала условие для сокращения добычи нефти

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и Россия могут сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей.
News.ru 12:15
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 16:00
Происшествия

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост

Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.
ТАСС 22:53
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Наука

Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус

ToDay News Ufa вчера в 06:11
Общество

Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо

Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
RT на русском 22:18
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Известия 13:41
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Происшествия

В Москве скончался пациент с коронавирусом

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
РБК 14:04
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК 20:45
Общество

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Lenta.ru 18:43
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия 19:20
Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за пандемии

Взявшие до принятия закона кредит физические лица и индивидуальные предприниматели смогут до 30 сентября попросить кредитные каникулы на срок до полугода, если их доходы за предшествующий месяц снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год.
Кубань 24 вчера в 07:07
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 20:19
Происшествия

Прибывшие в Иркутск из Таиланда туристы не хотели ехать в обсерватор

Туристы, прибывшие из Таиланда, не захотели ехать в обсерватор, сообщают иркутские СМИ.
АиФ Иркутск 22:10
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета 23:00
Здоровье

Зараженных коронавирусом в Бурятии стало больше

Количество больных коронавирусом в Бурятии увеличилось за сутки на пять человек, сейчас в республике 30 подтвержденных случаев, еще у шести человек подозрение на COVID-19, сообщила пресс-службу регионального Минздрава.
Sibnet Новости вчера в 22:40
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 12:27
Политика

Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
РИА Новости 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
Поставки российской нефти на НПЗ БелоруссииБольше новостей по теме
Главное