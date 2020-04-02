Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.

Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель

Театры Жителям Бурятии покажут спектакль «Чингисхан» онлайн Доступ к просмотру будет открыт 3 и 4 апреля Буряад театр приглашает жителей республики посмотреть спектакль "Чингисхан" (16 +) онлайн.

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