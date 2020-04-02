Энергетика
Телеканал 360°Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель
Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.
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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
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Авто
В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
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Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Экономика
Fitch спрогнозировал рецессию в России
Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.
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Президент России дал дополнительные полномочия главам регионов
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Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»
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Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.
Наука
Китайские врачи открыли еще один способ лечения коронавируса
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Онищенко назвал единственный способ лечения коронавируса.
Политика
В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.