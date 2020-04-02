Энергетика
Телеканал 360°Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель
Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 20:34, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
Политика
Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек
Специалисты Университета Хопкинса, США, которые в реальном времени ведут учет статистических данных по пандемии коронавируса COVID-19, зафиксировали, что количество смертей в результате заражения превысило отметку 50 тыс. Общее количество людей, у которых обнаружили коронавирус, превысило 1 млн.
Здоровье
Как власти Швеции борются с эпидемией коронавируса без запретов
Единственные ограничения, которые действуют в форме запрета, а не рекомендации — нельзя собираться больше 50 человек, а бары и рестораны должны обслуживать только сидящих клиентов, чтобы избежать излишнего скопления людей.
Гаджеты
Особенности оболочки MIUI 12 рассекретили до премьеры
Сетевые инсайдеры рассекретили особенности MIUI 12 до премьеры. Дебют оболочки состоится в августе или сентябре.
Политика
МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии
Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
Общество
Для передвижения по Москве пропуска не вводятся
Жители Москвы активно обсуждали возможность введения такой меры, возможность которой была озвучена во властных структурах.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
Экономика
Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за пандемии
Взявшие до принятия закона кредит физические лица и индивидуальные предприниматели смогут до 30 сентября попросить кредитные каникулы на срок до полугода, если их доходы за предшествующий месяц снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса
США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.
Экономика
Крупнейший в мире резервный фонд потерял рекордно много денег
Пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом, потерял рекордно много денег на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Авто
Опубликовали информацию о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа
Первые две версии станут конкурентами для Газели Next (обычной и усиленной), а более тяжёлые модификации — для ГАЗона Next (стандартного и усиленного).
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Происшествия
В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом
«Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией, умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома», — написал он, отметив, что смерть наступила накануне вечером.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Политика
Путин поручил ввести особый порядок передвижения граждан в регионах
Как говорится в указе о мерах в связи с распространением коронавируса, необходимо «установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств».
Культура
Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина
Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
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Джазовые гитаристы справились с импровизацией без когнитивного контроля
Американские ученые выяснили, что профессиональные джазовые гитаристы при импровизации обходятся без активной работы лобных долей, обеспечивающих когнитивный контроль — в отличие от их менее опытных коллег.
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Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой
Актёр опубликовал в своем instagram трогательное поздравление своей супруге, сопроводив его подборкой из нескольких десятков редких, архивных фотографий именинницы.
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Волгоградцы стали гораздо ближе ко Вселенной
В рубрике «Астрономическая минута с Волгоградским планетарием» каждый день лектор подробно повествует о небесных явлениях в широте нашего региона, видимых вооруженным взглядом, будь то растущая Луна и пепельный свет, яркая Венера или маленькая оранжевая звезда Альдебаран, а также многое другое.
Политика
Россия поможет Сербии в борьбе с коронавирусом
По данным Минздрава Сербии, в стране коронавирусом заражён 1171 человек, 31 скончался.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Экономика
Цены на жилье в России пошли вверх
По итогам первого квартала 2020 года цены на вторичное жилье в России поднялись почти во всех городах.
Экономика
Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса
Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.