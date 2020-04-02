Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.

Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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