Экономика
РБКБелоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти
В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
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Общество
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
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Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии
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РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
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В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других
Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
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В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой
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В Крыму отпустили задержанных украинских рыбаков
Четырех украинских рыбаков, задержанных 15 февраля в Азовском море пограничниками ФСБ России по Республике Крым, отпустили из-под ареста.
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Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple, «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
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В Парагвае вратарь сделал чудовищную ошибку и забил глупейший автогол
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Общество
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Политика
Путин предложил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты
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В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, пострадали четыре человека
Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в тяжелом состоянии с места происшествия госпитализирован мужчина, чуть лучше состояние у пострадавшей женщины.
Общество
На горнолыжном курорте в Сочи начнут принимать оплату токенами
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Общество
У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус
Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерного удара России
США провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по натовскому объекту на территории Европы.
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Кремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму
По итогам финала конкурса будет отобрано 70–80 человек.
Футбол
Сборная России начнет подготовку к контрольным матчам 22 марта
Сборная России по футболу начнет подготовку к контрольным матчам перед чемпионатом Европы-2020 с командами Швеции и Молдавии 22 марта в Новогорске, сообщается в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.
Технологии
Microsoft обновит меню «Пуск» в Windows
Из системы уберут плиточный интерфейс. Компания Microsoft обновит меню "Пуск" в Windows, убрав из него плиточный интерфейс.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Кино
Первый режиссер экранизации Minecraft рассказал о причинах ухода
Первый режиссер экранизации Minecraft Роб Макэлхенни ("В Филадельфии всегда солнечно") рассказал о причинах своего ухода из проекта.
Общество
Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество и злоупотребление полномочиями.
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Здоровье
ФАС начала расследование рекламы «Арбидола»
Служба ищет доказательства, что препарат «активен против коронавируса» Изучив рекламу противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что он «активен даже против коронавируса», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
Культура
В Государственном историческом музее установят в мае 36 тактильных экспонатов
В Государственном историческом музее установят 36 тактильных экспонатов в мае 2020 года.
Общество
В Башкирии чиновник обругал матом посетителя за вопрос о дороге
Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который спросил про дорогу, передает РИА "Новости".
Общество
Netflix начал показывать топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию, которая представит пользователям самые популярные проекты.
Технологии
Huawei создаст в России систему искусственного интеллекта
Китайская компания Huawei в рамках конференции OpenTalks.AI представила стратегию перехода в новую эру искусственного интеллекта и заявила, что создаст в России комплексную экосистему ИИ.