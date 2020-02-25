Экономика
РБКБелоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти
В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
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Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футбол
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Энергетика
Новак рассказал, как долго продлится эра нефти
Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.
Происшествия
Двоих детей унесло в море во время шторма в Сочи
В Сочи спасатели ищут двух детей, которых унесло в море во время шторма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Происшествия
Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве
Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Общество
Новым главой Disney стал Боб Чапек
Чапек, который немедленно вступил в новую должность, в течение 27 лет занимал пост руководителя сегмента, занимающегося развитием парков развлечений Disney по всему миру, а также части ее продукции.
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Амман на межправославное совещание по Украине
Патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Иерусалимский Феофил во вторник вечером прибыли в Амман (Иордания) для участия в совещании глав и представителей православных церквей по ситуации вокруг так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Политика
США еще раз расширили санкции против России
Власти США ввели новые санкции в отношении 13 физических и юридических лиц Китая, Ирака, России и Турции.
Происшествия
13 свидетелей по делу MH17 выступят анонимно — Nieuwsuur
Голландская новостная телепередача Nieuwsuur сообщила 25 февраля, что на процессе по делу MH17 13 свидетелей выступят анонимно.
Происшествия
В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона
Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали, сообщил минюст США.
Экономика
Эксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках
Запрет на операции с российскими госбумагами может спровоцировать негативные сценарии для всей международной финансовой системы.
Общество
Двое россиян оказались в закрытом из-за коронавируса отеле на Канарах
Как минимум двое россиян находятся в отеле H10 Costa Adeje Palace на Канарских островах, закрытом на карантин из-за коронавируса.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Общество
Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Судьи по делу «Сети» в Петербурге уехали из суда на машине ФСБ
Именно ФСБ расследовала дело о создании организации «Сеть», которая признана в России террористической. Фигуранты дела жаловались на пытки.
Экономика
Фондовый рынок США открылся в плюсе, несмотря на коронавирус
Фондовый рынок США начал торги 25 февраля в «зеленой зоне», несмотря на вспышки коронавируса за пределами Китая.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Политика
Секретарь СНБО Украины пообещал вернуть стране ракетный потенциал
Украина в ближайшее время возродит ракетную программу.
Политика
В Конституцию предложили внести запрет на отчуждение территории России
Рабочая группа по изменениям в Конституции предложила внести в основной закон запрет на отчуждение территории России и призывы к таким действиям.
Футбол
Пике получил травму в преддверии матча с «Реалом»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.