В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».

Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти

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