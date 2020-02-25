Экономика

РБКРБКБелоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти

В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
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Белоруссия получит за грязную нефть больше $60 млн

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Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Фондовый рынок США открылся в плюсе, несмотря на коронавирус

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В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
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