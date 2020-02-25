Экономика
РБКБелоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти
В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
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В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Футбол
Евро-2020 может быть отменен или перенесен из-за коронавируса
Вице-президент УЕФА Мишель Ува рассказал о возможных последствиях эпидемии коронавируса для европейского футбола.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Армия и оружие
США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
Религия
РПЦ начала установку камер видеонаблюдения в храмах
Новые камеры разместят в объектах вместимостью более 500 человек с учётом «внутренних установлений» РПЦ.
Футбол
Наполи — Барселона 1:0 (2-й тайм)
Лионель Месси выйдет в стартовом составе испанской "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", сообщается на сайте УЕФА.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера досрочно выпустили из колонии
Футбол
Сафонов считает, что «Зенит» не уважает Семака
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о текущем положении главного тренера «Зенита» Сергея Семака, чей контракт истекает по окончании сезона.
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Космос
Открыта гигантская планета с длительностью года 18 часов
Ученые нашли экзопланету из класса горячих юпитеров, которая делает полный оборот вокруг материнской звезды за 18 часов.
Гаджеты
Глава Redmi объявил о прекращении продаж Redmi K20 Pro
Напомним, на глобальном рынке Redmi K20 Pro предлагается под названием Xiaomi Mi 9T Pro.
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Происшествия
13 свидетелей по делу MH17 выступят анонимно — Nieuwsuur
Голландская новостная телепередача Nieuwsuur сообщила 25 февраля, что на процессе по делу MH17 13 свидетелей выступят анонимно.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились
Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
Авто
Стала известна дата премьеры нового Ford Bronco
Космос
Спутники OneWeb отправились из Флориды на Байконур
Гаджеты
Камеры последнего флагмана Samsung и iPhone 11 Pro Max сравнили
Армия и оружие
Протурецкие боевики заявили о захвате сирийского города Найраб
Протурецкие боевики заявили, что это первый населенный пункт, отбитый ими у армии Сирийской Арабской Республики, начавшей наступательную операцию в провинции Идлиб.
Политика
США расширили санкции против России
Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.
Энергетика
Новак рассказал, как долго продлится эра нефти
Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Авто
Компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей
Японский автомобильный производитель Mazda временно откажется от выпуска новых моделей. Следующие 2 года не будут представлены новые модели.
Политика
Путин предложил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты.
Кино
Кинокритик объяснил интерес Берлинале к чернушным фильмам о России
Есть, конечно, проблема в том, что западные фестивали в первую очередь – и этот тренд, разумеется, сложился после 2014 года – берут чернушные фильмы о России.
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.