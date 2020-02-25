с чего всё началось

В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».

Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти

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