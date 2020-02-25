Экономика
РБКБелоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти
В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
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Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за загрязненную нефть из расчета $15 за баррель, сообщил «БелТА» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.Коммерсантъ17:32
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