Энергетика
Вести.RuБелоруссия согласилась покупать нефть на условиях «Роснефти»
"Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".
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Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
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Сравнение демонов в DOOM и DOOM Eternal. Некоторых переделали целиком
Разработчики внесли изменения в дизайн всех демонов: кому-то добавили эффектов, другим дали более выразительный внешний вид, а некоторых переработали целиком.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
В России контактных по коронавирусу начнут отслеживать по телефонам
Минкомсвязи России начнут отслеживать по сотовым телефонам тех, кто контактировал с больными коронавирусом.
Политика
К ЕС обратились 17 стран с просьбой о помощи из-за коронавируса
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 17 стран обратились к Европейскому союзу с просьбой о финансовой помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег
Прокуратура германского города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Происшествия
В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов
Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Общество
В России могут ввести уголовное наказание за фейки о коронавирусе
Сенатор Андрей Клишас не исключает ужесточение наказания за нарушение закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений.
Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России
Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус
Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Здоровье
Медицинские маски в Саратовскую область приедут из Китая
Министр Наталья Мазина на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области 23 марта рассказала о поставке масок.
Общество
Мундепутат сообщил о подделке документов по уровню радиации на месте строительства Юго-Восточной хорды
Муниципальный депутат района "Печатники" Сергей Власов сообщил о подделке документов по уровню радиации на месте строительства Юго-Восточной хорды.
Общество
В штате Нью-Йорк заразились коронавирусом более 10 тысяч человек
Половина случаев заражения коронавирусом в США приходится на штат Нью-Йорк, на данный момент известно более 10 тысяч заболевших, заявил губернатор Эндрю Куомо 21 марта на пресс-конференции.
Политика
Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин призвал нарастить объемы производства в стране, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Шоу-бизнес
Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком
Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
Армия и оружие
В ДНР заявили о 10 случаях нарушения перемирия за сутки
ВСУ 10 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent составила $26,3 за баррель
К 8:00 утра в понедельник, 23 марта, стоимость барреля нефтяной смеси марки Brent составила $26,3, а марки WTI — $22,83.
Общество
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Политика
СКР возбудил уголовное дело против Чубарова
«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Технологии
«Ростелеком» открывает доступ к цифровому сервису образования «Лицей»
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Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Бузова анонсировала совместное шоу со Степаненко
Бузова опубликовала совместный со Степаненко снимок в Instagram.
Энергетика
Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны
Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.