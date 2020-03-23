"Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Политика К ЕС обратились 17 стран с просьбой о помощи из-за коронавируса Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 17 стран обратились к Европейскому союзу с просьбой о финансовой помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег Прокуратура германского города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина.

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Общество В России могут ввести уголовное наказание за фейки о коронавирусе Сенатор Андрей Клишас не исключает ужесточение наказания за нарушение закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений.

Общество Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.

Общество В штате Нью-Йорк заразились коронавирусом более 10 тысяч человек Половина случаев заражения коронавирусом в США приходится на штат Нью-Йорк, на данный момент известно более 10 тысяч заболевших, заявил губернатор Эндрю Куомо 21 марта на пресс-конференции.

Политика Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса Президент России Владимир Путин призвал нарастить объемы производства в стране, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с коронавирусом.

Общество ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Политика СКР возбудил уголовное дело против Чубарова «Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.