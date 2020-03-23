Энергетика

Вести.RuВести.RuБелоруссия согласилась покупать нефть на условиях «Роснефти»

"Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".
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