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Известия
Известия

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую ситуацию в республике. Об этом сообщает 24 августа агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы республики.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса

ТАСС10:03
Компания

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию «на западном направлении»

Компания09:57
Известия

Белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от COVID-19

Известия10:15
РБК

Путин договорился с Лукашенко испытать вакцину от COVID-19 на белорусах

РБК09:50
RT на русском

Лукашенко и Путин провели новый телефонный разговор

RT на русском09:48
Телеканал 360°

Белоруссия станет первой страной, в которую поставят российскую вакцину от коронавируса

Телеканал 360°09:46
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко договорились испытать российскую вакцину на белорусах

Коммерсантъ09:57
КП - Беларусь

«Обсудили ситуацию в Беларуси и вакцину от коронавируса»: Лукашенко с Путиным созвонились 24 августа

КП - Беларусь09:59

NASA просит помочь с научными целями для изучения Луны

Присланные предложения должны помочь специальной команде, которая в настоящее время формируется внутри Управления научных миссий NASA и призвана "разработать детальные задачи для достижения научных целей, которые уже определены Управлением по исследованию и планированию миссий с участием человека HEOMD".
Газета.Ru08:15

Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новостивчера в 04:46

МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
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Полицейские составили протокол на главу разведки ВМФ России

В Санкт-Петербурге полицейские составили протокол на главу разведывательного управления Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России контр-адмирала Олега Апишева за тонированные стекла его автомобиля Toyota Land Cruiser.
Lenta.ru10:05
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