Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую ситуацию в республике. Об этом сообщает 24 августа агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы республики.В источнике
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