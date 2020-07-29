Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
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Белоруссия намерена усилить оперативное прикрытие государственных границ, в том числе с Россией. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности страны Андрей Равков. Такие меры государство принимает в связи с задержанием иностранных граждан.В источнике
С чего всё началось
Государственный пограничный комитет Белоруссии «существенно» усилит прикрытие границ после задержания на территории страны 32 россиян, которых Минск называе бойцами частной военной компании Вагнера, заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Андрей Равков, передает
БелТА.
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