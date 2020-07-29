Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Вести.Ru
Вести.Ru

Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией

Белоруссия намерена усилить оперативное прикрытие государственных границ, в том числе с Россией. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности страны Андрей Равков. Такие меры государство принимает в связи с задержанием иностранных граждан.В источнике
С чего всё началось
Государственный пограничный комитет Белоруссии «существенно» усилит прикрытие границ после задержания на территории страны 32 россиян, которых Минск называе бойцами частной военной компании Вагнера, заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Андрей Равков, передает
 БелТА.
РБКвчера в 14:47
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Власти Белоруссии объявили о планах ужесточить контроль на массовых мероприятиях и на границах

Эхо Москвы17:02
РИА Новости

Минск разъяснил меры по усилению оперативного прикрытия границы с Россией

РИА Новостивчера в 14:26
Lenta.ru

В Белоруссии ответили на вопрос о закрытии границ с Россией из-за бойцов ЧВК

Lenta.ruвчера в 14:46
Газета.Ru

В Белоруссии разъяснили меры по усилению прикрытия границы с Россией

Газета.Ruвчера в 14:36
Коммерсантъ

Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией

Коммерсантъвчера в 13:36
РБК

Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией

РБКвчера в 14:47
RT на русском

Белоруссия усилит охрану границы с Россией

RT на русскомвчера в 13:18
КП - Беларусь

Равков заявил, что после задержания наемников будут усилены меры в местах предвыборных мероприятий и на границе

КП - Беларусьвчера в 15:29
Реклама
Реклама
Реклама

Совбез Белоруссии допустил отключение интернета во время выборов

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков встретился с кандидатами в президенты республики и не исключил, что интернета будут отключать на несогласованных акциях, если они произойдут в дни выборов.
Невские Новости04:20
4

Свердловская область получит дотацию в почти 5 млрд рублей из федерального бюджета

Свердловская область получит дополнительно почти 5 млрд руб. из федерального бюджета на компенсацию снижения доходов регионального бюджета, сообщает в четверг департамент информационной политики региона.
ТАСС05:10
Реклама
Реклама

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
2K

«Магнит» во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" во втором квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза (на 101,5%) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 12,843 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ03:16
Реклама

Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости04:55
22
Реклама

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», которое пыталось получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК04:58
2

Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами

Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании».
Новая газета03:38
Реклама
Реклама
Реклама