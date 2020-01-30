Энергетика

Радио SputnikРадио SputnikБелоруссия увеличила тариф на транзит нефти

Россия и Белоруссия не договорились об утверждении тарифа на транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики, из-за чего с 1 февраля он увеличится более чем на 6%, в соответствии с ранее утвержденной методикой.
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