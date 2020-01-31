с чего всё началось

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ) приняло решение повысить тарифы по транзиту российской нефти по нефтепроводу «Дружба» на 6,6%, говорится в сообщении ведомства. Повышение стоимости вступит в силу 1 февраля.

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

Происшествия В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Происшествия Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.

Общество Петербуржцы собрались на митинг в память СКК В воскресенье, 2 февраля, в Петербурге прошёл митинг в память СКК. Изначально планировалось провести его против сноса здания.

Политика Захарова оценила слова президента Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года до сих пор действует.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Шоу-бизнес Поклонская снялась в «голливудской фотосессии» Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Политика Патриарх Кирилл призвал упомянуть бога в Конституции Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выступил с очередной инициативой: призвал упомянуть бога в главном российском законе — Конституции.