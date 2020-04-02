с чего всё началось

В апреле Белоруссия планирует получить из России 2 млн т нефти по цене в $4 за баррель, сообщил глава правительства страны Сергей Румас.

В Белоруссии решили купить в России 2 млн т нефти по $4 за баррель

Происшествия В Ярославле лишили прав водителя, не пропустившего «Скорую» с ребенком Ярославль, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Мировой суд Фрунзенского района Ярославля признал водителя автомобиля «Хендай» виновным в нарушении правил дорожного движения, он не пропустил автомобиль «Скорой помощи», в котором везли ребенка в больницу.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Политика В Кремле оценили прогнозы по ситуации с коронавирусом в России Любые прогнозы о развитии ситуации с коронавирусом в России могут носить сейчас лишь примерный характер, здесь все зависит от эффективности принимаемых мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество В России призвали продлить нерабочую неделю Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина.

Общество Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина Госдума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан за нарушение карантинного режима, сообщает ТАСС.

Наука 90 млн лет назад в Антарктиде существовали тропические леса Следы тропического леса, который существовал в Антарктиде примерно 90 млн лет назад, обнаружились в районе ледника Пайн-Айленд, что в 750 километрах от Южного полюса.

Политика США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование "В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.

Общество Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.

Экономика В Кузбассе подорожали квартиры на вторичном рынке По данным федерального портала «Мир квартир», в Кемерове цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости по итогам квартала составила 47 816 рублей (рост на 1,9%), средняя цена квартиры — 2 554 936 рублей (рост на 3,2%).

Политика Кому в Польше понадобилось дразнить Трампа? В интервью РАР эксперт заявила, что приняв «гуманитарную помощь» от России, Белый дом допустил ошибку и помог «Кремлю одержать большую пропагандистскую победу».

Происшествия Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.

Наука Новый анализ крови сможет определить 50 видов рака Высокая чувствительность теста позволит организовать точный массовый скрининг для многих типов онкологических заболеваний на ранних стадиях, что поможет эффективнее лечить рак.