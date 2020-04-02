Энергетика
РБКВ Белоруссии решили купить в России 2 млн т нефти по $4 за баррель
В апреле Белоруссия планирует получить из России 2 млн т нефти по цене в $4 за баррель, сообщил глава правительства страны Сергей Румас.
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Комментарии
Происшествия
В Ярославле лишили прав водителя, не пропустившего «Скорую» с ребенком
Ярославль, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Мировой суд Фрунзенского района Ярославля признал водителя автомобиля «Хендай» виновным в нарушении правил дорожного движения, он не пропустил автомобиль «Скорой помощи», в котором везли ребенка в больницу.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Политика
В Кремле оценили прогнозы по ситуации с коронавирусом в России
Любые прогнозы о развитии ситуации с коронавирусом в России могут носить сейчас лишь примерный характер, здесь все зависит от эффективности принимаемых мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса
Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Происшествия
В Костромской области еще 7 человек могут болеть коронавирусом
Кострома, 2 апреля 2020, 10:16 — REGNUM В Костромской области выявили еще 7 человек с подозрением на COVID-19.
Общество
За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Происшествия
В новосибирскую больницу из-за COVID-19 поступили ещё три ребёнка
Новосибирск, 1 апреля 2020, 07:36 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, за сутки в больницу поступили три ребёнка с признаками ОРВИ.
Общество
В России призвали продлить нерабочую неделю
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Госдума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан за нарушение карантинного режима, сообщает ТАСС.
Общество
В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Общество
В Минобороны опровергли возможный перенос парада Победы на осень
Сегодня некоторые СМИ написали со ссылкой на источник, что власти рассматривают альтернативные варианты проведения Парада из-за угрозы коронавируса.
Наука
90 млн лет назад в Антарктиде существовали тропические леса
Следы тропического леса, который существовал в Антарктиде примерно 90 млн лет назад, обнаружились в районе ледника Пайн-Айленд, что в 750 километрах от Южного полюса.
Футбол
«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров
Ранее сообщалось, что футболисты ряда клубов РПЛ согласились на понижение зарплаты на время приостановки чемпионата России из-за коронавируса.
Происшествия
Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести
Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Политика
США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование
"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Общество
Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся
Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Экономика
В Кузбассе подорожали квартиры на вторичном рынке
По данным федерального портала «Мир квартир», в Кемерове цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости по итогам квартала составила 47 816 рублей (рост на 1,9%), средняя цена квартиры — 2 554 936 рублей (рост на 3,2%).
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 10%
Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% — до 27,24 $ за баррель, сообщает ТАСС.
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Общество
Члены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом
В авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19.
Биатлон
Исполнительный директор СБР обвинил Драчева в растрате
Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков обвинил в растрате президента организации Владимира Драчева.
Политика
Кому в Польше понадобилось дразнить Трампа?
В интервью РАР эксперт заявила, что приняв «гуманитарную помощь» от России, Белый дом допустил ошибку и помог «Кремлю одержать большую пропагандистскую победу».
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Наука
Новый анализ крови сможет определить 50 видов рака
Высокая чувствительность теста позволит организовать точный массовый скрининг для многих типов онкологических заболеваний на ранних стадиях, что поможет эффективнее лечить рак.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
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Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.