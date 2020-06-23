Минск, 23 июня 2020, 18:37 — REGNUM В июле 2020 года Белоруссия планирует закупить у России 1,58 млн тонн нефти, при этом будут продолжены танкерные поставки из других стран. Об этом сегодня, 23 июня, заявил журналистам пресс-секретарь концерна Белнефтехим Александр Тищенко.

Белоруссия в июле 2020 года закупит в России 1,58 млн тонн нефти

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