Энергетика
REGNUMБелоруссия в июле 2020 года закупит в России 1,58 млн тонн нефти
Минск, 23 июня 2020, 18:37 — REGNUM В июле 2020 года Белоруссия планирует закупить у России 1,58 млн тонн нефти, при этом будут продолжены танкерные поставки из других стран. Об этом сегодня, 23 июня, заявил журналистам пресс-секретарь концерна Белнефтехим Александр Тищенко.
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Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Общество
В Саратовской области открывают пляжи и фитнес-центры
Четвертая Власть 11:14
Армия и оружие
Кого может победить украинская армия
Rambler News Service 05:16
Футбол
Болельщик «Бернли» не стал извиняться за баннер «Жизни белых важны»
Небольшой самолет с баннером «Жизни белых важны» появился над манчестерским стадионом «Этихад» как раз в тот момент, когда футболисты «Манчестер Сити» и «Бернли» встали на одно колено в поддержку протестов против расовой дискриминации в США и других странах.
Советский спорт 05:26
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Экономика
Бывшего гендиректора Wirecard арестовали после пропажи 1,9 млрд евро
Накануне компания отозвала финансовые результаты за 2019 г. и I квартал 2020 г. после пропажи 1,9 млрд евро.
Ведомости 09:52
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
Политика
Путин рассказал о беспрецедентном шаге властей из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса власти России пошли на беспрецедентный шаг, который рекомендовали специалисты: ввели нерабочие дни.
Lenta.ru 10:09
Здоровье
В Тульской области 47 пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ
По состоянию на 22 июня в Тульской области госпитализировано 1 826 человек с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции.
Тульские Известия вчера в 18:08
Общество
Нижегородка держала взаперти свою дочь 26 лет
Жительница нижегородской деревни в Вачском районе 26 лет не выпускала свою дочь из дома, оберегая ее от других людей, передает РИА «Новости».
Вечерняя Казань 09:49
Экономика
Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Финансы
Акции «Яндекса» подскочили до исторического максимума
Акции «Яндекса» ускорили рост и в моменте поднялись почти на 6% до 3444,8 рубля — нового исторического максимума.
Известия 11:39
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Общество
Росавиация направила предложения по возобновлению международных рейсов
Росавиация направила в правительство предложения по возобновлению международных авиарейсов. Об этом 23 июня сообщает источник «РИА Новости».
Известия 09:18
Политика
Путин заявил о сохраняющейся опасности коронавируса
Эпидемия коронавируса отступает, однако вирус остается опасным, людям необходимо оставаться бдительными пока не начнется массовое производство вакцины от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.
Rambler News Service 10:20
Политика
Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
Футбол
РФС оштрафовал ЦСКА за оскорбление фанатами игрока «Зенита»
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей за «дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника».
RT на русском 10:54
Политика
Путин встретился с президентом Сербии
Известия 11:37
Экономика
Путин предложил выделить еще 100 млрд на льготные кредиты бизнесу
Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний в 2 процента.
РЕН ТВ 11:55
Игры
Activision анонсировала Crash Bandicoot 4
Компания Activision и студия Toys for Bob представили Crash Bandicoot 4: It’s About Time.
News.ru вчера в 11:28
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Общество
Путин поручил выделить регионам дополнительно еще 100 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил кабмину направить регионам в рамках борьбы с коронавирусом дополнительно еще 100 млрд руб. на компенсацию расходов.
Газета.Ru 11:23
Общество
В США объявили об угрозе цунами после землетрясения в Мексике
Национальный центр предупреждения о цунами США объявил тревогу после землетрясения в Мексике.
ТАСС 12:02