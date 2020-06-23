Энергетика

REGNUMREGNUMБелоруссия в июле 2020 года закупит в России 1,58 млн тонн нефти

Минск, 23 июня 2020, 18:37 — REGNUM В июле 2020 года Белоруссия планирует закупить у России 1,58 млн тонн нефти, при этом будут продолжены танкерные поставки из других стран. Об этом сегодня, 23 июня, заявил журналистам пресс-секретарь концерна Белнефтехим Александр Тищенко.
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Белоруссия в июле 2020 года закупит в России 1,58 млн тонн нефти

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Белорусские НПЗ закупят в июле у компаний РФ 1,58 млн тонн нефти

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Белорусские НПЗ закупят в июле у российских компаний 1,58 млн тонн нефти

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Белоруссия закупит в июле почти 2 млн тонн российской нефти

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Белоруссия в июле собралась закупить в России 1,58 млн тонн нефти

Взгляд.ру08:44

Белоруссия планирует в июле закупить в России 1,58 млн тонн нефти

ПРАЙМ08:58
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Накануне компания отозвала финансовые результаты за 2019 г. и I квартал 2020 г. после пропажи 1,9 млрд евро.
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Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

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Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
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Росавиация направила предложения по возобновлению международных рейсов

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Путин заявил о сохраняющейся опасности коронавируса

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Путин поручил выделить регионам дополнительно еще 100 млрд рублей

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В США объявили об угрозе цунами после землетрясения в Мексике

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