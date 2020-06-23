В июле Белоруссия планирует закупить у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти, почти все они будут поставлены трубопроводным транспортом, сообщил пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Белоруссия в июле собралась закупить в России 1,58 млн тонн нефти

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