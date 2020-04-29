Россия подтвердила Белоруссии поставки 1,13 млн тонн нефти на май, в апреле объем поставок составил 1,56 млн тонн. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Политика Период нерабочих дней в России продлится до 11 мая В ходе обращения к россиянам Владимир Путин заявил, что нам удалось затормозить распространение эпидемии, стабилизировалось число новых заболевших коронавирусом.

Политика Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник) Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС. 1

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 385

Общество Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 871

Общество В сети выставили на продажу данные оформлявших микрокредиты россиян Эксперты предупредили, что когда эти данные окажутся в руках мошенников, то они могут попытаться оформить онлайн-займы на другого человека, правда, для этого потребуется еще и номер СНИЛС, которого в базе нет. 520

Общество Медики из Германии снялись обнаженными из-за нехватки средств защиты Врачи из Германии решили привлечь внимание к проблеме нехватки индивидуальных средств защиты и снялись полностью обнаженными, чтобы показать, как они защищены от COVID-19. 11

Футбол Футболисты «Спартака» не хотят урезания зарплаты в мае Как сообщает журналист Иван Карпов, руководство «Спартака» хочет, чтобы футболисты согласились на 40-процентное урезание дохода.

Общество Режим самоизоляции в Крыму продлен до 11 мая Глава Крыма Сергей Аксёнов продлил режим самоизоляции в республике для всех граждан до 11 мая включительно. 7

Общество Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram. 20