Энергетика
ТАССБелоруссия в мае получит 1,13 млн тонн российской нефти
Россия подтвердила Белоруссии поставки 1,13 млн тонн нефти на май, в апреле объем поставок составил 1,56 млн тонн. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 16:40, Ашберн
Комментарии
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