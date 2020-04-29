Энергетика

ТАССТАССБелоруссия в мае получит 1,13 млн тонн российской нефти

Россия подтвердила Белоруссии поставки 1,13 млн тонн нефти на май, в апреле объем поставок составил 1,56 млн тонн. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Белоруссия назвала планируемый объем импорта российской нефти в мае

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Беларусь запросила у России 1,13 млн тонн нефти, но РФ готова поставить больше

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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 06:45, Ашберн

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Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
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Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

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Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

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Назначение Саакашвили вице-премьером заблокировал кабмин Украины

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