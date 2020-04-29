Энергетика
ТАССБелоруссия в мае получит 1,13 млн тонн российской нефти
Россия подтвердила Белоруссии поставки 1,13 млн тонн нефти на май, в апреле объем поставок составил 1,56 млн тонн. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Комментарии
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек
Краснодар, 29 апреля 2020, 11:23 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля.
REGNUM 04:23
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Происшествия
В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
Происшествия
Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье
В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform вчера в 08:22
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Политика
В России продлены ограничения на въезд иностранных граждан
Москва, 29 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Ограничения на въезд в Россию иностранцев, введённые на фоне пандемии коронавируса, продлены.
REGNUM 05:35
Общество
Россиянам рекомендовали не устраивать пикники на майские праздники
Роспотребнадзор рекомендует отказаться от прогулок и пикников на майских праздниках, а также не посещать родственников и друзей, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:14
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
ЖКХ
В Москве запретили отключать коммунальные услуги за долги
В Москве до конца года запретили отключать коммунальные услуги должникам, сообщил журналистам заместитель мэра города Петр Бирюков.
Коммерсантъ 05:31
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус
Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:40
Политика
Назначение Саакашвили вице-премьером заблокировал кабмин Украины
Globallookpress / Serg Glovny Украинское правительство отозвало из Верховной рады представление на назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам.
РЕН ТВ вчера в 07:27
Общество
За сутки 90 человек в Тульской области заболели коронавирусом
На 29 апреля в Тульской области 873 случая заражения коронавирусом, из низ 75 человек выздоровели в том числе 12 человек за минувшие сутки.
Kursk.com 05:30
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06
Космос
30 лет телескопу «Хаббл», или откуда у нас самые завораживающие фото космоса
На днях "все прогрессивное человечество" отмечало юбилейную дату: 30 лет со дня запуска космического телескопа "Хаббл".
Москва 24 27 апреля в 17:06
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Политика
Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
Общество
В российских судах продлили ограничительные меры до 11 мая
В постановлении говорится, что таким образом, по возможности, должны рассматриваться все дела - как уголовные, так и гражданские.
Эхо Москвы 05:32
Общество
Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед
Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
REGNUM 06:19
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43