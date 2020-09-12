Белоруссия вернула войска в места постоянной дислокации
Белорусские войска после учений в районе Гродно вернулись в места постоянной дислокации, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в субботу, 12 сентября, по итогам совещания у президента Александра Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии
Министр обороны Белоруссии заявил о возвращении военнослужащих в места дислокации
ТК Звездавчера в 13:22
Вооруженные силы Белоруссии готовы к приграничным проблемам — Минобороны
ИА Красная Веснавчера в 13:54