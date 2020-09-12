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Вести.Ru
Вести.Ru

Белоруссия вернула войска в места постоянной дислокации

Белорусские войска после учений в районе Гродно вернулись в места постоянной дислокации, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в субботу, 12 сентября, по итогам совещания у президента Александра Лукашенко.В источнике
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РИА Новости

Белорусских военных вернули в места постоянной дислокации после учений

РИА Новостивчера в 13:47
Вести.Ru

Белоруссия вернула войска в места постоянной дислокации

Вести.Ruвчера в 13:24
RT на русском

Белорусские войска возвращены на базы после учений на западной границе

RT на русскомвчера в 12:56
URA.Ru

В Беларуси отозвали войска от западной границы. Их туда отправили из-за учений НАТО

URA.Ruвчера в 13:18
Московский Комсомолец

Белоруссия сняла усиление с западной границы

Московский Комсомолецвчера в 12:57
ТК Звезда

Министр обороны Белоруссии заявил о возвращении военнослужащих в места дислокации

ТК Звездавчера в 13:22
ИА Красная Весна

Вооруженные силы Белоруссии готовы к приграничным проблемам — Минобороны

ИА Красная Веснавчера в 13:54

«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» и вышли в полуфинал плей-офф НБА

Орландо, США, 13 сентября 2020, 09:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии полуфинала Западной конференции североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM02:02

Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Явка на электронном голосовании в Москве достигла 87%

Явка на онлайн-голосовании в рамках муниципальных выборов в Москве достигла 87%, электронное голосование продолжается, сообщила журналистам в субботу заместитель руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами в столице Ольга Кириллова.
РИАМОвчера в 05:23
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В Роспотребнадзоре разъяснили порядок работы школ в условиях пандемии

Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун пояснила, что особые условия для учебных заведений будут сохраняться до тех пор, пока в стране не стабилизируется эпидемиологическая ситуация.
РИА Новости02:00