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Вести.Ru
Вести.Ru

Белоруссия вернула войска в места постоянной дислокации

Белорусские войска после учений в районе Гродно вернулись в места постоянной дислокации, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в субботу, 12 сентября, по итогам совещания у президента Александра Лукашенко.В источнике
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РИА Новости

Белорусских военных вернули в места постоянной дислокации после учений

РИА Новостивчера в 13:47
Вести.Ru

Белоруссия вернула войска в места постоянной дислокации

Вести.Ruвчера в 13:24
ИА Красная Весна

Вооруженные силы Белоруссии готовы к приграничным проблемам — Минобороны

ИА Красная Веснавчера в 13:54
URA.Ru

В Беларуси отозвали войска от западной границы. Их туда отправили из-за учений НАТО

URA.Ruвчера в 13:18
Московский Комсомолец

Белоруссия сняла усиление с западной границы

Московский Комсомолецвчера в 12:57
RT на русском

Белорусские войска возвращены на базы после учений на западной границе

RT на русскомвчера в 12:56
ТК Звезда

Министр обороны Белоруссии заявил о возвращении военнослужащих в места дислокации

ТК Звездавчера в 13:22
КП - Беларусь

Министр обороны Хренин: Войска выведены из Гродненской области и возвращены в пункты постоянной дислокации

КП - Беларусь02:52

Презентация PlayStation 5 состоится 16 сентября

Компания объявила о демонстрации игр для PlayStation 5, которая будет транслироваться в прямом эфире на Twitch и YouTube 16 сентября в 16:00 по восточному времени (полночь с 16 на 17 сентября).
Asteraвчера в 12:38
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Минобороны Белоруссии пока не переносит учения «Славянское братство»

Решений о переносе сроков проведения белорусско-российско-сербских военных учений «Славянское братство—2020» пока не принималось, сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.
Коммерсантъ11 сентября в 04:54

В РПЦ посоветовали россиянам не медлить с прививкой от коронавируса

Митрополит отметил, что советует всем обратившимся к нему прихожанам привиться как можно раньше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный, а сама инфекция гораздо страшнее.
Lenta.ruвчера в 08:52
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 20:40
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ЕС намерен использовать криптоактивы при восстановлении экономики

Согласованный в июле лидерами стран-членов Евросоюза план Next Generation EU ("Следующее поколение ЕС") призван не только перезапустить внутренний рынок ЕС после пандемии, но также и повысить конкурентоспособность и инновационные возможности союза, помочь ему реализовать "зеленый курс".
Интерфаксвчера в 15:10

«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» и вышли в полуфинал плей-офф НБА

Орландо, США, 13 сентября 2020, 09:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии полуфинала Западной конференции североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM02:02

Немецкое СМИ предположило реакцию России на вердикт ЕСПЧ по делу MH17

Страны Запада хотят заставить Москву выплатить компенсацию в рамках судебных разбирательств по резонансному делу MH17, но это предложение грозит обернуться провалом, сообщает издание Heise.
Экономика сегодня03:38
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