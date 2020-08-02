Энергетика
ИА Красная ВеснаБелоруссия вновь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Для нефти и нефтепродуктов, вывозимых за пределы Евразийского экономического союза, Белоруссия с 1 августа увеличила экспортные пошлины. Соответствующее постановление принял Совет Министров Белоруссии 29 июля. Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.
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