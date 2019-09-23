Экономика
Газета.RuБелоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией
Деньги пойдут на рефинансирование кредита от России, которая на протяжении последних десятилетий активно инвестировала в экономику соседа. Эксперты объясняют смену кредитора нежеланием Минска выполнять политические условия Москвы, поэтому страна и решилась на более дорогие займы от Пекина.
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Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Общество
Гордума Екатеринбурга назначила опрос по храму на 13 октября
Депутаты городской думы Екатеринбурга назначили опрос по месту строительства собора Святой Екатерины на 13 октября.
ТАСС 02:32
Авто
В России появился новый Toyota Land Cruiser 200
Японская компания объявила о старте продажи нового внедорожника Toyota Land Cruiser 200, который получил иный колесные диски, а также окрас кузова «черный перламутр» и более современный противоугонный комплекс.
32CARS.ru 02:13
Здоровье
Новокузнечане обеспокоены грядущим закрытием детской поликлиники
Никто не знает об этом, и нас, родителей, естественно, никто не спрашивал.
Город новостей вчера в 05:23
Политика
Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов
Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
Известия 04:42
Армия и оружие
Минобороны показало на видео первый запуск крылатой ракеты Х-35 «Уран»
Министерство обороны России показало видеоролик первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч», проходящего модернизацию.
Известия 05:34
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Происшествия
Экипажу горящей плавбазы «Петр Житников» удалось запустить двигатель
Экипажу горящей в Сахалинской области плавбазы "Петр Житников" удалось запустить двигатель, судно с креном на правый борт движется в сторону острова Итуруп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
РИА Новости 03:36
Происшествия
Жена и представитель Гармаша опровергли сообщения о его госпитализации
Официальный представитель Сергея Гармаша Олег Будрин заявил «Ридусу», что информация о госпитализации не соответствует действительности.
BFM.ru 05:15
Происшествия
В ходе летних акций в Москве были задержаны 225 несовершеннолетних
Несогласованные акции в столице прошли этим летом в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.
Говорит Москва 04:57
Политика
Кэмерон вспомнил, как Джонсон признался, что не верит в Brexit
Британский Верховный суд рассматривает дело о законности приостановки работы парламента до середины октября, который инициировал премьер Борис Джонсон.
Вести.Ru 22 сентября в 15:52
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча в «нормандском формате» состоится в ближайшее время и ожидает, что на ней будут обсуждаться конкретные вопросы.
Парламентская газета 04:00
Политика
Сенцов согласился пожать руку Путину при одном условии
Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов согласился пожать руку президенту России Владимиру Путину, но при одном условии.
Lenta.ru 05:39
Происшествия
Заказчика кражи в доме Михаила Круга расстроила гибель певца
Лидер банды «Тверские волки» Александр Костенко, заказавший кражу в доме Михаила Круга, переживал из-за гибели певца.
REGNUM 05:56
Политика
Суд ЕС отменил санкции против Януковича
Европейский суд отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 года.
Газета.Ru 05:53
Футбол
По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
Авто
Кроссовер Hyundai Grand Santa Fe покинул российский рынок
На российском автомобильном рынке завершились продажи кроссовера Hyundai Grand Santa Fe.
Goroday.ru 21 сентября в 05:54
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
Обожженные маслом в Турции дети проведут в больнице две недели
Двое детей, обожженные кипящим маслом в Турции, проведут в больнице минимум две недели, сообщила РИА Новости во вторник представитель управления здравоохранения Екатеринбурга.
РИА Новости 05:35
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Хоккей
«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша
Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
Технологии
Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
Выход на российский рынок в ближайшее время Apple TV+ является серьезнейшим вызовом, необходимо ускорить принятие нормативных актов для реализации закона об ограничении иностранного участия в видеосервисах, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме "Спектр".
РИА Новости 05:22
Хоккей
Шейн Принс: Беларусь – на 95 процентов Европа, совершенно не Россия
Хочется изучить его как можно лучше. Когда ехал сюда, было любопытно, на что больше похожа Беларусь на Россию или Европу.
Советский спорт 04:55
Армия и оружие
Секретарь СНБО Украины предложил развивать Донбасс без российских инвестиций
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк предложил новую концепцию развития территории Донецкой и Луганской областей на линии фронта с самопровозглашенными республиками в расчете на привлечение международных организаций.
Интерфакс 05:21