Экономика

Газета.RuГазета.RuБелоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией

Деньги пойдут на рефинансирование кредита от России, которая на протяжении последних десятилетий активно инвестировала в экономику соседа. Эксперты объясняют смену кредитора нежеланием Минска выполнять политические условия Москвы, поэтому страна и решилась на более дорогие займы от Пекина.
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