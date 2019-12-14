Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн). Соответствующий указ опубликован на белорусском национальном правовом интернет-портале.

Белоруссия возьмет у Китая кредит в $500 млн

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