Экономика

РБКРБКБелоруссия возьмет у Китая кредит в $500 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн). Соответствующий указ опубликован на белорусском национальном правовом интернет-портале.
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Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите

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Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн

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Китай кредитует Белоруссию на $500 млн

Газета.Ru19:41

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о кредите на 500 млн долларов

Вести.Ru21:07
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Американская компания Blue Origin осуществила очередной - уже двенадцатый - испытательный полет разработанного ею суборбитального корабля New Shepard.
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Лещенко объяснил свой мат в программе у Галкина

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Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в своем третьем матче на Мировом кубке вызова, который проходит в Доусон-Крик (Канада), по буллитам уступила сборной "Канада-Запад".
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В России дилеры к Новому году готовят скидки на автомобили

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Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
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В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане штата Луизиана США ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки, документ утвердила мэр Латоя Кантрелл.
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С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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NASA показало самую мощную ракету за всю историю

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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
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США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
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Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
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