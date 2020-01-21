Энергетика
РИА НовостиБелоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
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Здоровье
В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Политика
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности в РФ
Президент России Владимир Путин указом утвердил доктрину продовольственной безопасности в РФ.
Политика
Полный список нового правительства: кто ушел и кто пришел
C момента объявления об отставке прежнего правительства и назначения нового премьера аналитики гадали, кто войдет в новый состав кабмина.
Шоу-бизнес
Самбурская унизила Асмус за участие в «порнографии»
Настасья Самбурская, актриса из РФ, невольно унизила свою коллегу Кристину Асмус, заявив, что та снялась в «порнографии».
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Политика
В Кремле объяснили скорость работы над поправками в Конституцию
Говоря о роли рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, пресс-секретарь главы государства заявил, что наработки, безусловно, были, предложения были озвучены.
Политика
Собянин назначил нового главу департамента строительства
Загрутдинов заменил на этом посту Андрея Бочкарева, который получил должность заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Футбол
Головин выйдет в основе «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Армия и оружие
В Донецке застрелили офицера спецназа ДНР
Известно, что офицер был застрелен в Донецке вечером 20 января.
Политика
Силуанов, Мутко, Голодец и еще четверо покинули посты вице-премьеров
Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко покинули должности вице-премьеров, некоторые из них остались в составе обновленного правительства России.
Технологии
В WhatsApp добавлена полезная функция
Популярный мессенджер WhatsApp пополнился новой полезной функцией, которая уже есть в Telegram и Viber. Речь идет об анимированных стикерах.
Политика
Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности
Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Общество
Для российских учителей хотят ввести понятие «педагогическая тайна»
В России предложили ввести для работников образовательной сферы аналог врачебной тайны — так называемую, педагогическую тайну.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Политика
Мединский покидает пост министра культуры
К числу покинувших свой пост министров присоединились — министр труда и соцзащиты Максим Топилин, замперд правительства Дмитрий Козак и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Политика
Юрий Чайка станет полпредом президента в СКФО
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Хоккей
КХЛ. ЦСКА переиграл СКА в армейском дерби
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Футбол
Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина
Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Армия и оружие
Российских военных американцы не пустили к месторождению нефти в Сирии
Политика
Захарова назвала слова премьера Польши о войне самоубийством
Захарова в своем посте в Facebook назвала слова польского политика "очередной преступной попыткой переписать историю Второй мировой войны" и подчеркнула, что такие фразы лежат "за гранью добра и зла".