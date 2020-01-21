Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.

Общество Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.

Политика Собянин назначил нового главу департамента строительства Загрутдинов заменил на этом посту Андрея Бочкарева, который получил должность заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Технологии В WhatsApp добавлена полезная функция Популярный мессенджер WhatsApp пополнился новой полезной функцией, которая уже есть в Telegram и Viber. Речь идет об анимированных стикерах.

Политика Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Политика Мединский покидает пост министра культуры К числу покинувших свой пост министров присоединились — министр труда и соцзащиты Максим Топилин, замперд правительства Дмитрий Козак и министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Происшествия Александр Емельяненко арестован на семь суток Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.

Политика В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.

Футбол Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".

Шоу-бизнес Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.