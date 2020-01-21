Энергетика
ТАССБелоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия отменила приостановку экспорта нефтепродуктов. Об этом сообщил во вторник глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
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Экономика
Резко выросло число потенциальных застройщиков-банкротов
Под угрозой банкротства в 2019 году оказалось на 77% больше застройщиков, нежели годом ранее.
Политика
В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Футбол
Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
Политика
Захарова назвала статью премьера Польши о Второй мировой самоубийством
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне "настоящим самоубийством".
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Здоровье
В США появился первый заболевший новым типом коронавируса
В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае, сообщает издание The New York Times.
Хоккей
«Авангард» по буллитам обыграл «Витязь»
Политика
Это ваши новые министры: кто вошел в правительство РФ
Президент Владимир Путин подписал указы, которыми изменил структуру федеральных органов исполнительной власти, назначил новых министров и заместителей премьера.
Авто
Составлен топ-10 популярных иномарок с пробегом в России в 2019 году
Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Политика
Путин предложил назначить Краснова генпрокурором вместо Чайки
Биатлон
Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Экономика
Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ
Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Хоккей
КХЛ. ЦСКА переиграл СКА в армейском дерби
В Москве встречались два лидера Западной конференции ЦСКА и СКА из Санкт-Петербурга. Победу с результатом 3:2 одержали хозяева.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Армия и оружие
В ЛНР было отбито наступление ВСУ
Наступление ВСУ в районе Бахмутской трассы, о котором писали некоторые телеграм-каналы, действительно имело место.
Политика
Мишустин провел первое заседание нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин вечером 21 января провел первое заседание правительства в новом составе.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Политика
Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко, который занимает пост мэра Киева.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Шоу-бизнес
Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало поклонников
19 января в Интернете появился снимок, на котором звезда фильма «Интердевочка» Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без привычного антивозрастного макияжа.
Происшествия
В Ростове-на-Дону аварийно сел летевший в Нижний Новгород Superjet
В аэропорту Ростова-на-Дону совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, летевший в Нижний Новгород.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Происшествия
Ростовскому бизнесмену из «списка Титова» смягчили приговор
Ростовский областной суд смягчил наказание директору торгового дома «ГРИФ» Андрею Каковкину.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.