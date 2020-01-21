Энергетика

ТАССТАССБелоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия отменила приостановку экспорта нефтепродуктов. Об этом сообщил во вторник глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
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Белоруссия возобновила экспорт нефти

Московский Комсомолец07:44

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

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Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

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Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

РИА Новости07:40

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

ТАСС07:37

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов, — сообщил глава концерна БелНефтеХим Андрей Рыбаков

Эхо Москвы07:30
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Акции протеста против нового правительства проходят на улицах городов Ливана, сообщает РИА "Новости".
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