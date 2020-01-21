Энергетика

ИнфоросБелоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов.
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Белоруссия отменила запрет на экспорт нефтепродуктов

Известия08:06

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

РБК08:04

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

ТАСС07:37

Белоруссия возобновила экспорт нефти

Московский Комсомолец07:44

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

РИА Новости07:40

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Коммерсантъ07:59

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов, — сообщил глава концерна БелНефтеХим Андрей Рыбаков

Эхо Москвы07:30
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
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