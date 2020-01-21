Энергетика
ИнфоросБелоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов.
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Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Политика
Песков прокомментировал встречу Путина и Джонсона в Германии
Общение главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на полях саммита в Берлине по мирному урегулированию в Ливии прошло конструктивно, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Заместитель генпрокурора Виктор Гринь подал в отставку
Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь подал рапорт об отставке.
Политика
Украинцы выступили за свободное использование русского языка
Русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен быть единственным государственным, заявили 75% опрошенных в ходе исследования, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы» имени Ильки Кучерива.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Происшествия
В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет
В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Экономика
В РФПИ рассказали о планах создать новую платежную систему с Alibaba
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует объявить о создании в России новой платежной системы с Alibaba, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Происшествия
Пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком в отеле в Перми
В Перми произошел прорыв трубы с горячей водой, затопившей мини-отель. В результате погибли пять человек.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
Политика
В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа
Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Футбол
Гендиректор «Сочи» прокомментировал информацию об аренде Кокорина
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации вокруг аренды форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Происшествия
В Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек
В результате пожара в здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Здоровье
Разработаны средства для лабораторной диагностики нового коронавируса
Как заявляют в Роспотребнадзоре, разработанные средства дают возможность обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что позволяет осуществлять экстренную лабораторную диагностику случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом.
Общество
Ученые назвали провоцирующие онкологию привычки
Немецкие ученые назвали неочевидные факторы, провоцирующие развитие онкологии.
Общество
За 16 млн долга по зарплате директор заплатит штраф 10 тысяч
Государственная инспекция труда в Мурманской области привлекла генерального директора судоремонтного завода № 10 в городе Полярный Евгения Зудина и его предприятие к административному наказанию.
Общество
В Госдуму внесен проект о досрочной пенсии для многодетных родителей
Проект закона предлагает право досрочного выхода на пенсию в 60 лет для мужчин, и в 55 лет для женщин, у которых в одном браке имеется четверо или больше детей.
Политика
Ольга Васильева лишится своего поста в новом правительстве
Министр просвещения РФ Ольга Васильева не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
Здоровье
Умер член нижегородской семьи с редкой патологией Фабри
Ранее «Регион Online» писал, что в Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Трактор» и продлила победную серию в КХЛ
Новосибирская "Сибирь" нанесла поражение челябинскому "Трактору" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Общая сумма хищений составила почти 6,7 млрд руб. (191 млн 437 тыс. 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб.).
Политика
Госдума одобрила законопроект о введении должности зампреда Совбеза
Государственная дума одобрила законопроект о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности России.
Армия и оружие
В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин
В Донецке застрелен заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей с позывным "Грин", сообщает News.Ru.
Общество
Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ
Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.