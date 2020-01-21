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Политика Песков прокомментировал встречу Путина и Джонсона в Германии Общение главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на полях саммита в Берлине по мирному урегулированию в Ливии прошло конструктивно, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Здоровье Разработаны средства для лабораторной диагностики нового коронавируса Как заявляют в Роспотребнадзоре, разработанные средства дают возможность обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что позволяет осуществлять экстренную лабораторную диагностику случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом.

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