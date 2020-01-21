Энергетика
РИА НовостиБелоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
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Политика
Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
В декабре 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Генпрокуратуру правом проводить надзор за деятельностью Следственного комитета, в том числе в части исполнения ведомством законов.
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения
Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Спорт
Олег Матыцин назначен министром спорта РФ
Олег Матыцин стал главой министерства спорта России. Об этом стало известно во вторник, 21 января, из указа президента РФ Владимира Путина.
Игры
В Сети нашли забытую игру о «Ведьмаке» про молодого Геральта
На волне популярности сериала "Ведьмак" от Netflix в Сети стало появляться много интересных материалов по играм, которые в свое время заложили фундамент фан-базы саги Анджея Сапковского.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Энергетика
Белоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии
В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
Происшествия
Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена
Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Политика
Названы некоторые изменения в Правительстве Михаила Мишустина
Ряд членов Правительства России лишатся своих должностей. Конкретные фамилии назвал РБК со ссылкой на собственные источники.
Политика
Путин назначил министров МВД, иностранных дел, обороны и юстиции
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции, также назначили главу МЧС России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек
Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Армия и оружие
В Багдаде обстрелян ракетами район посольства США
Три ракеты упали недалеко от посольства США, что находится в "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщили местные СМИ Ирака.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Общество
Опубликовано видео выступления Греты Тунберг в Давосе
Ничего сделано не было! — с этих слов начала свое выступление 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг на открытии экономического форума в Давосе.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Политика
Мишустин перечислил главные задачи нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит первое заседание правительства. Ранее был объявлен состав нового правительства.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Шоу-бизнес
Счастливую Меган Маркл с сыном заметили на прогулке в Канаде
Герцогиня Сассекская, которая пока ещё не лишилась своего титула, вышла на прогулку в компании своего сына Арчи, расположившегося в сумке-бандаже, на груди у своей мамы.
Политика
Украина отказалась дружить с Россией в ПАСЕ
Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила, что с Россией следует вести диалог только с позиции международного права.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Музыка
Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Наука
Пластинки кристаллов улучшат эффективность экранов
Статья о разработке опубликована в журнале Nature Communications. Экраны с технологией QLED стали доступны относительно недавно.
Футбол
Эксперт прокомментировал аренду Кокорина в «Сочи»
Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал переход нападающего петербургской команды Александра Кокорина на правах аренды в «Сочи».
Гаджеты
Восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max поступили в продажу
В онлайн-магазине Apple предлагаются iPhone XS и iPhone XS Max в трех цвета, а также в вариантах на 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.