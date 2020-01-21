Энергетика
РИА НовостиБелоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
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Политика
Российские десантные вертолетоносцы заложат ко Дню Победы
Два универсальных десантных вертолетоносца будут заложены в России в этом году к 9 мая, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Футбол
Новичок ЦСКА Шкурин рассказал о своем отношении к Акинфееву
Новичок московского ЦСКА Илья Шкурин поделился мнением о капитане армейцев Игоре Акинфееве.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Шоу-бизнес
Опубликовано видео внешних изменений Пугачевой
Алла Пугачева поразила своих поклонников новыми фотографиями. Примадонна российской эстрады стала выглядеть моложе.
Политика
РБК: Ольга Васильева не станет частью нового правительства
По словам источников, главным кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина является глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Наука
Ученые выявили новую причину инфарктов
Исследователи из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга объявили о том, что они выявили новую причину инфарктов миокарда.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Политика
Комитет рекомендовал Госдуме поддержать поправки в Конституцию
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Политика
Украинцы выступили за свободное использование русского языка
Русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен быть единственным государственным, заявили 75% опрошенных в ходе исследования, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы» имени Ильки Кучерива.
Политика
Путин встречается с Чайкой и Красновым
Президент поблагодарил Чайку за работу. Он выразил надежду, что лучший опыт будет востребован новым главой ведомства.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
Общество
В Госдуме предложили запретить работу коллекторов
Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Футбол
«Вопрос не по адресу». Семак ответил на критику аренды Кокорина
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы в Instagram по поводу аренды форварда Александра Кокорина.
Политика
Порошенко приведут на допрос принудительно
Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Общая сумма хищений составила почти 6,7 млрд руб. (191 млн 437 тыс. 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб.).
Игры
Konami может выпустить две новые Silent Hill
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Хоккей
Сборная России обыгрывает Финляндию после первого периода
После первого отрезка игры, россияне обыгрывают Финляндию со счетом: 3:0. Полное превосходство на хоккейной площадке, позволило трижды поразить неприятельские ворота.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Общество
Армия США построит гигантскую стену для защиты Нью-Йорка
Гигантская морская стена будет состоять из нескольких соединенных между собой вливных ворот, соединенных искусственными островами, протяженностью около 9,6 км. В Ист-Ривер будет построена отдельный барьер.
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
Политика
Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ
Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Технологии
Microsoft начала изменять Windows 10
В сети появилась информация, как будет выглядеть обновленная версия операционной системы Windows 10.
Происшествия
В Саратове вынесли приговор «банде киллеров»
Сегодня в Саратовском областном суде вынесли приговор по делу «банды киллеров».
Происшествия
Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки
В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.