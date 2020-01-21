Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Белоруссия отменила запрет на экспорт нефтепродуктов

Известия08:06

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

РБК08:04

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов, — сообщил глава концерна БелНефтеХим Андрей Рыбаков

Эхо Москвы07:30

Белоруссия возобновила экспорт нефти

Московский Комсомолец07:44

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

РИА Новости07:40

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

ТАСС07:37

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Коммерсантъ07:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
Политика

Российские десантные вертолетоносцы заложат ко Дню Победы

Два универсальных десантных вертолетоносца будут заложены в России в этом году к 9 мая, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
РИА Новости 06:20
Футбол

Новичок ЦСКА Шкурин рассказал о своем отношении к Акинфееву

Новичок московского ЦСКА Илья Шкурин поделился мнением о капитане армейцев Игоре Акинфееве.
Матч ТВ 08:11
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Туапсинские вести вчера в 03:19
Армия и оружие

Россию обвинили в гибели 12 мирных жителей в Сирии

Lenta.ru 09:04
Шоу-бизнес

Опубликовано видео внешних изменений Пугачевой

Алла Пугачева поразила своих поклонников новыми фотографиями. Примадонна российской эстрады стала выглядеть моложе.
Рамблер 19 января в 20:14
Политика

РБК: Ольга Васильева не станет частью нового правительства

По словам источников, главным кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина является глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Газета.Ru 07:26
Наука

Ученые выявили новую причину инфарктов

Исследователи из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга объявили о том, что они выявили новую причину инфарктов миокарда.
РЕН ТВ 09:08
Политика

Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Lenta.ru 06:38
Политика

Комитет рекомендовал Госдуме поддержать поправки в Конституцию

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
REGNUM 08:39
Политика

Украинцы выступили за свободное использование русского языка

Русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен быть единственным государственным, заявили 75% опрошенных в ходе исследования, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы» имени Ильки Кучерива.
Взгляд.ру 07:39
Политика

Путин встречается с Чайкой и Красновым

Президент поблагодарил Чайку за работу. Он выразил надежду, что лучший опыт будет востребован новым главой ведомства.
Эхо Москвы 07:31
Здоровье

Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
РИА Новости 07:51
Общество

В Госдуме предложили запретить работу коллекторов

Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.
Известия 02:56
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru вчера в 07:14
Футбол

«Вопрос не по адресу». Семак ответил на критику аренды Кокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы в Instagram по поводу аренды форварда Александра Кокорина.
Спорт-Экспресс 08:06
Политика

Порошенко приведут на допрос принудительно

Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
ТАСС 06:51
Происшествия

Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

Общая сумма хищений составила почти 6,7 млрд руб. (191 млн 437 тыс. 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб.).
Коммерсантъ 05:23
Игры

Konami может выпустить две новые Silent Hill

Cyber.sports.ru 08:05
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
Политика

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Хоккей

Сборная России обыгрывает Финляндию после первого периода

После первого отрезка игры, россияне обыгрывают Финляндию со счетом: 3:0. Полное превосходство на хоккейной площадке, позволило трижды поразить неприятельские ворота.
ГЛАС.RU 08:25
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Общество

Армия США построит гигантскую стену для защиты Нью-Йорка

Гигантская морская стена будет состоять из нескольких соединенных между собой вливных ворот, соединенных искусственными островами, протяженностью около 9,6 км. В Ист-Ривер будет построена отдельный барьер.
Популярная механика вчера в 22:30
Футбол

«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе

REGNUM 05:23
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
РИА Новости 19 января в 00:00
Политика

Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ

Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 09:38
Технологии

Microsoft начала изменять Windows 10

В сети появилась информация, как будет выглядеть обновленная версия операционной системы Windows 10.
Piter.tv 09:33
Происшествия

В Саратове вынесли приговор «банде киллеров»

Сегодня в Саратовском областном суде вынесли приговор по делу «банды киллеров».
Саратов 24 04:02
Происшествия

Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки

В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Вести.Ru 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное