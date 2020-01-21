Энергетика
РИА НовостиБелоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
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Политика
Михаила Мишустина просят упразднить Пенсионный фонд и поменять систему
«Справедливая Россия» просит главу правительства РФ Михаила Мишустина упразднить Пенсионный фонд России и пересмотреть пенсионную реформу.
Технологии
«МегаФон» запускает виртуального оператора фиксированного интернета
Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (виртуальный оператор фиксированного интернета) при участии локальных интернет-провайдеров, он позволит оператору распространять тариф «Объединяй!» на новые регионы.
Общество
Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал
«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
Общество
Украинцев возмутила жалоба министра образования на низкую зарплату
Украинцы напомнили министру, что по стране средняя зарплата в три раза меньше, чем у Новосад, сообщает телеканал «360».
Политика
Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
В минувший понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил назначить заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора.
Армия и оружие
AFP: 12 человек погибли в результате ударов России в Сирии
В результате авиаударов России по нескольким населенным пунктам на севере Сирии погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, в том числе семерых детей, сообщает AFP со ссылкой на группу военного мониторинга.
Общество
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
Экономика
Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на то, что участники топливного рынка в Крыму присоединятся к инициативам Совета министров республики, касающихся стабилизации цен.
Армия и оружие
В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
Биатлон
Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Общество
Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну
В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.
Футбол
Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин завершит нынешний сезон в футбольном клубе "Сочи".
Общество
В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта
С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
Общество
Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе
Руководство спортивного комплекса "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать бассейн, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.
Космос
Обнаружен изменяющий представления о Вселенной объект
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе
Политика
Вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство Мишустина
В новый состав правительство не войдет исполняющий обязанность вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов.
Общество
В Египте посчитали «вредным» возвращение чартеров из России
Если проверка окажется финальной, то чартеры из России могут отправиться в конце апреля — начале мая 2020 года.
Общество
Дерипаска послушал Трампа и обвинил ЦБ в уничтожении 2,5 млн рабочих мест
«Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом», – написал Дерипаска.
Общество
Начислять материнский капитал на первенца могут начать в марте
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Политика
Президент Владимир Путин внес проект поправок в Конституцию страны
Президент страны Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Футбол
Новичок ЦСКА Шкурин рассказал о своем отношении к Акинфееву
Новичок московского ЦСКА Илья Шкурин поделился мнением о капитане армейцев Игоре Акинфееве.
Происшествия
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
Энергетика
Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Армия и оружие
В Британии испытан танк с искусственным зрением
В Великобритании на полигоне в Солсбери прошел успешные испытания основной боевой танк Challenger 2, модифицированный для городских боев.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Общество
Сбербанк пережил мощнейшую в своей истории DDOS-атаку
«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — заявил Кузнецов.
Музыка
Мишустин и стыдные удовольствия. Почему госчиновники в России талантливы, но застенчивы
Стесняется наш новый премьер, стесняется Лепс, который через своего представителя первым делом заявил, что песни ему писал однофамилец Мишустина.