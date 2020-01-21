Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
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Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

РИА Новости07:40

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

ТАСС07:37

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

РБК08:04

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Коммерсантъ07:59

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов, — сообщил глава концерна БелНефтеХим Андрей Рыбаков

Эхо Москвы07:30

Белоруссия отменила запрет на экспорт нефтепродуктов

Известия08:06

Белоруссия возобновила экспорт нефти

Московский Комсомолец07:44
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
Политика

Михаила Мишустина просят упразднить Пенсионный фонд и поменять систему

«Справедливая Россия» просит главу правительства РФ Михаила Мишустина упразднить Пенсионный фонд России и пересмотреть пенсионную реформу.
REGNUM вчера в 07:13
Технологии

«МегаФон» запускает виртуального оператора фиксированного интернета

Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (виртуальный оператор фиксированного интернета) при участии локальных интернет-провайдеров, он позволит оператору распространять тариф «Объединяй!» на новые регионы.
iReactor 06:27
Общество

Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:28
Общество

Украинцев возмутила жалоба министра образования на низкую зарплату

Украинцы напомнили министру, что по стране средняя зарплата в три раза меньше, чем у Новосад, сообщает телеканал «360».
Известия 04:53
Политика

Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры

В минувший понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил назначить заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора.
РБК 05:28
Армия и оружие

AFP: 12 человек погибли в результате ударов России в Сирии

В результате авиаударов России по нескольким населенным пунктам на севере Сирии погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, в том числе семерых детей, сообщает AFP со ссылкой на группу военного мониторинга.
Коммерсантъ 07:53
Общество

Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
РИА Новости 07:51
Экономика

Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на то, что участники топливного рынка в Крыму присоединятся к инициативам Совета министров республики, касающихся стабилизации цен.
Российская газета 04:42
Армия и оружие

В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД

Lenta.ru вчера в 22:17
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
РБК 08:09
Биатлон

Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Pravda.Ru 06:48
Общество

Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну

В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.
Lenta.ru вчера в 17:14
Футбол

Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин завершит нынешний сезон в футбольном клубе "Сочи".
Российская газета 02:44
Общество

В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта

С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
REGNUM 06:21
Общество

Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе

Руководство спортивного комплекса "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать бассейн, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.
РИА Новости 07:22
Космос

Обнаружен изменяющий представления о Вселенной объект

Lenta.ru вчера в 07:59
Футбол

«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе

REGNUM 05:23
Политика

Вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство Мишустина

В новый состав правительство не войдет исполняющий обязанность вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов.
ФедералПресс 05:37
Общество

В Египте посчитали «вредным» возвращение чартеров из России

Если проверка окажется финальной, то чартеры из России могут отправиться в конце апреля — начале мая 2020 года.
REGNUM 05:55
Общество

Дерипаска послушал Трампа и обвинил ЦБ в уничтожении 2,5 млн рабочих мест

«Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом», – написал Дерипаска.
Ведомости 06:55
Общество

Начислять материнский капитал на первенца могут начать в марте

Weacom.ru 19 января в 21:32
Кино

«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката

News.ru 19 января в 15:24
Политика

Президент Владимир Путин внес проект поправок в Конституцию страны

Президент страны Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
ТВ-Енисей вчера в 21:37
Футбол

Новичок ЦСКА Шкурин рассказал о своем отношении к Акинфееву

Новичок московского ЦСКА Илья Шкурин поделился мнением о капитане армейцев Игоре Акинфееве.
Матч ТВ 08:11
Происшествия

Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска

Российская газета 05:12
Энергетика

Белоруссия закупила нефть у Норвегии

Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Телеканал 360° вчера в 16:43
Армия и оружие

В Британии испытан танк с искусственным зрением

В Великобритании на полигоне в Солсбери прошел успешные испытания основной боевой танк Challenger 2, модифицированный для городских боев.
МонаВиста 05:51
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
ТВ Центр вчера в 01:09
Общество

Сбербанк пережил мощнейшую в своей истории DDOS-атаку

«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — заявил Кузнецов.
Телеканал 360° 04:41
Музыка

Мишустин и стыдные удовольствия. Почему госчиновники в России талантливы, но застенчивы

Стесняется наш новый премьер, стесняется Лепс, который через своего представителя первым делом заявил, что песни ему писал однофамилец Мишустина.
Новая газета 06:11
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