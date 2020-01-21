Энергетика
DP.RUЭкспорт нефтепродуктов из Белоруссии возобновлен
Агентство напоминает, что экспорт нефтепродуктов из Белоруссии приостанавливался для того, чтобы гарантировать обеспечение потребностей внутреннего рынка страны в полном объеме. Также Рыбаков заявил, что скоро ожидаются поставки нефти в Белоруссию из альтернативных источников, то есть не из России.
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Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Политика
Орешкин, Скворцова и Мединский покинули правительство
Что касается вице-премьеров, то эти посты покинули Антон Силуанов, Максим Акимов, Константин Чуйченко, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Ольга Голодец и Виталий Мутко.
Общество
Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером
Чернышенко назначен указом президента России Владимира Путина о составе нового кабинета министров.
Политика
Путин встретился с новым составом правительства России
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Михаилом Мишустиным и новым составом правительства России.
Политика
Объявлен состав нового правительства России
Вице-премьер, руководитель социального блока займется реализацией послания президента Федеральному собранию в составе нового правительства.
Политика
Путин упразднил Министерство Северного Кавказа
Президент России Владимир Путин упразднил Министерство Северного Кавказа. Функции ведомства переданы Министерству экономического развития.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Игры
В Сети нашли старую игру о «Ведьмаке» про молодость Геральта
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Спорт
Кэшмор: за отказ предоставить пробы Фары UKAD грозит наказание
Профессор социологии Астонского университета Эллис Кэшмор рассказал, о возможной участи Британского антидопингового агентства (UKAD) в связи с отказом предоставить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) допинг-пробы бегуна Мо Фары.
Политика
Дмитрий Медведев отписался от правительства в Instagram
Из подписок Медведева в Instagram после отставки исчез аккаунт правительства.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого вербовщика ИГ
Согласно сообщению, речь идет об Исфандиере Акрамове, который в 2015 году в Петербурге уговорил двух граждан Таджикистана отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Политика
Путин предложил назначить Краснова генпрокурором вместо Чайки
Гаджеты
Названы цены на Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip
Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
Политика
Порошенко принудительно приведут на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований.
Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его сын поет на французском языке
Оказывается, мальчик не просто учит французский язык, но еще и умеет исполнять на нем различные музыкальные композиции под звуки фортепиано.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Здоровье
Брянский врач пообещал не принимать возмущающихся
Пациентка пыталась объяснить, что она тоже инвалид. На это доктор ей ответил, что не будет принимать тех, кто возмущается.
Игры
Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад
Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
Политика
Политики и эксперты оценили новый состав правительства
Политики и политологи назвали существенными изменения в новом составе правительства, назначенном сегодня.
Политика
В Белом доме названы все министры нового правительства России
21 января 2020 года названы члены нового российского правительства.