Энергетика

DP.RUDP.RUЭкспорт нефтепродуктов из Белоруссии возобновлен

Агентство напоминает, что экспорт нефтепродуктов из Белоруссии приостанавливался для того, чтобы гарантировать обеспечение потребностей внутреннего рынка страны в полном объеме. Также Рыбаков заявил, что скоро ожидаются поставки нефти в Белоруссию из альтернативных источников, то есть не из России.
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