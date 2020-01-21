Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБелоруссия возобновила экспорт нефти

Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков сообщил, что Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов, которая ранее была введена из-за временного прекращения поставок из России. "Это был небольшой период приостановки", - заявил Рыбаков.
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