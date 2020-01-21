Энергетика
Московский КомсомолецБелоруссия возобновила экспорт нефти
Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков сообщил, что Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов, которая ранее была введена из-за временного прекращения поставок из России. "Это был небольшой период приостановки", - заявил Рыбаков.
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Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Шоу-бизнес
Сколько на самом деле Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах
Как позже посчитали журналисты, эта вилла с несколькими спальнями, винным погребом и собственным бассейном, должна обходиться Собчак в сумму от 1,5 до 1,7 млн рублей в сутки.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей
Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Космос
«Хаббл» наблюдает галактику из известного каталога на новом снимке
Происшествия
Липчанку убило током на улице в Петербурге
Девушка лежала возле фонарного столба. На теле погибшей криминалисты обнаружили следы удара током и его источник.
Общество
«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
Общество
На первом заседании кабмина сделали акцент на экономику
На первом заседании кабинета Министров сделали акцент на экономике страны. Об этом сообщают «Вести.ru» со ссылкой на ход заседания.
Происшествия
На Сахалине эвакуировали рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине
Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 98 рыбаков, ещё около 90 ждут помощи, сообщили в среду РИА Новости в центре кризисных ситуаций регионального главка МЧС.
Здоровье
Китайские власти предупредили о возможной мутации коронавируса
Зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь сообщил, что вирус нового типа, распространяющийся в Китае, может мутировать и передаваться не только воздушно-капельным путём.
Политика
Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина
Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
Происшествия
Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.
Политика
Чайка займёт должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор Юрий Чайка согласился с предложением президента РФ Владимира Путина занять должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
Фигурное катание
На чемпионате Европы по фигурному катанию Россия помчится за Плющенко
В предварительной заявке на чемпионат Европы в произвольной программе вновь есть четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом.
Политика
Варшава ставит под сомнение принципы Нюрнбергского трибунала
Как информирует ТАСС, МИД Польши назвал рассекреченные Министерством обороны России документы об освобождении Варшавы «переписыванием истории».
Футбол
«Арсенал» может подписать защитника «Шахтера» Матвиенко
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко привлек внимание еще одного английского клуба.
Общество
МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге
Общество
Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха
Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
Авто
В России дилеры Renault столкнулись с дефицитом кроссоверов Duster
Космос
Россия может помочь Туркменистану подготовить первого космонавта
Если Туркменистан захочет отправить в космос первого в своей независимой истории космонавта, Россия поможет его подготовить, заявил сегодня в туркменской столице вице-президент Российской академии космонавтики имени Циолковского, летчик-космонавт, Герой России Юрий Батурин.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Футбол
Соболев: «Не будет интервью, интервью закончились»
Напомним, СМИ сообщали о том, что Соболев вел переговоры с ЦСКА.
Политика
Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов
Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года.
Авто
Hennessey Venom F5 получил жесткое углеродное шасси
Компания сообщила, что в предстоящем купе Hennessey Venom F5 будет использоваться сверхлегкое, но более жесткое шасси из углеродного волокна.