Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБелоруссия возобновила экспорт нефти

Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков сообщил, что Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов, которая ранее была введена из-за временного прекращения поставок из России. "Это был небольшой период приостановки", - заявил Рыбаков.
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Белоруссия отменила запрет на экспорт нефтепродуктов

Известия08:06

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

РБК08:04

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

ТАСС07:37

Белоруссия возобновила экспорт нефти

Московский Комсомолец07:44

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

РИА Новости07:40

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Коммерсантъ07:59

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов, — сообщил глава концерна БелНефтеХим Андрей Рыбаков

Эхо Москвы07:30
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