Энергетика
Московский КомсомолецБелоруссия возобновила экспорт нефти
Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков сообщил, что Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов, которая ранее была введена из-за временного прекращения поставок из России. "Это был небольшой период приостановки", - заявил Рыбаков.
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Политика
Виталий Мутко может возглавить госкомпанию «Дом.РФ»
Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.
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Армия и оружие
Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами
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Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о том, что благодаря изменения в пенсионном законодательстве страны, на пенсию в 2019 году вышло на 355 тыс. человек меньше.
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Вингер «Интера» Иван Перишич, выступающий в «Баварии» на правах аренды, рассказал о своих планах на будущее.
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Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
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В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
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Общество
Немецкие врачи назвали привычки, повышающие риск развития рака
Немецкие врачи из Центра исследования рака назвали неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
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«Сарагоса» победила «Мальорку» в Кубке Испании
«Сарагоса» вышла в 1/8 финала Кубка Испании. В матче 1/16 финала команда Виктора Фернандеса обыграла "Мальорку" — 3:1.
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Первый канал покажет сериал «Ученица Мессинга»
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На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
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Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»
В составе горожан голом отметился Серхио Агуэро (73-я минута).
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства
Коллекторы в России могут оказаться под запретом. Депутаты предложили полностью прекратить деятельность агентств по взысканию долгов.
Армия и оружие
Посольство России на Кипре опровергло сообщения о планах признать ТРСК
Посольство России в Никосии опровергло публикацию турецкой газеты с сообщением о якобы планах Москвы признать так называемую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) на оккупированной части острова.
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Кино
Дмитрию Харатьяну исполнилось 60 лет
Секс-символу советского кино исполнилось 60 лет. Артист получает поздравления от своих коллег и поклонников.
Общество
Грета Тунберг пригрозила мировым СМИ с трибуны форума в Давосе
Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировые СМИ в замалчивании климатических проблем, связанных с выбросами углекислого газа.
Хоккей
Российские хоккеисты не попали в топ-5 лучших игроков НХЛ
Россияне не оказались в списке лучших игроков НХЛ по версии самих хоккеистов. Анонимный опрос провел The Athletic.
Армия и оружие
Российские радары засекли «невидимые» F-35 над Ираном
Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» с большой долей вероятности засекла и отслеживала полеты американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана в момент крушения самолета «Международных авиалиний Украины».
Общество
Принц Гарри прилетел в Канаду к своей семье
Британский принц Гарри прибыл в Канаду, чтобы воссоединиться со своей супругой, американской актрисой Меган Маркл и их первенцем, восьмимесячным Арчи, передает телеканал CTV.
Политика
Глава делегации Украины в ПАСЕ выступила против дружбы с Россией
Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько выступила против дружбы с российской стороной.
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Политика
Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.