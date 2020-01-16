Энергетика
Вечерняя МоскваБелоруссия возобновит переговоры с Россией по газу в январе
Белоруссия планирует возобновить переговоры с Россией по вопросу газа в январе нынешнего года, сообщил белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 09:32, Ашберн
Экономика
Рубль вырос после назначения Мишустина премьером
Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января.
Авто
Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России
Hyundai предлагает свой кроссовер Creta в максимальной комплектации за 1 млн 375 тыс. рублей, а топовая версия Tucson с автоматом и полным приводом стоит от 1 млн 764 тыс. рублей.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за работу
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил за работу ушедшее в отставку правительство, отметив, что за прошедшие годы было проделано многое.
Политика
Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции
Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о поправках к Конституции, анонсированных в послании Федеральному собранию.
Происшествия
SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Политика
Путин обсудил с главой Евросовета подготовку к конференции по Ливии
«Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине», — говорится в сообщении.
Политика
Путин назначил Медведева в Совет безопасности
Президент России Владимир Путин создал должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее Дмитрия Медведева, освободив его от исполнения обязанностей премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки
Следователи задержали главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова по подозрению в получении взятки.
Спорт
Главный тренер мужской сборной России по гандболу подал в отставку
Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров подал в отставку.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Политика
Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства
Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Политика
Кудрин поделился ожиданиями от правительства Мишустина
Что известно о Михаиле Мишустине В своем Twitter Кудрин написал, что желает Мишустину разумно распорядиться доверием, которое оказывают новому кабинету министров граждане и бизнес-сообщество.
Здоровье
В Кизляре более 100 человек госпитализированы с кишечной инфекцией
«Всего в городской больнице Кизляра лечение от острой кишечной инфекции проходят 102 человека», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Кино
Прояснилось, когда выйдет приквел «Игры престолов» о Таргариенах
Программный директор телеканала HBO Кейси Блойс приоткрыл завесу тайны над вопросом, когда же выйдет приквел "Игры престолов" о Таргариенах, пока заявленный под названием "Дом Дракона".
Происшествия
Воспитанницы российского приюта пожаловались на домогательства учителя
Издание «Казанский репортер» сообщило, что мать одной из девочек потребовала возбудить уголовное дело после того, как дочь пожаловалась ей на домогательства, однако при этом воспитанница упоминала учителя труда.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Шоу-бизнес
Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках
Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
Политика
Мишустин высказался против списания кредитных долгов россиян
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин в ходе ответов на вопросы депутатов Госдумы заявил, что выступает против списания кредитных долгов россиян.
Кино
В российский прокат выходит хоррор «Маяк» о мужских фобиях
Главную роль в фильме о мужских фобиях исполнил Роберт Паттинсон.
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Футбол
Общее собрание клубов РПЛ выступило за реформу Кубка России
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступило за изменение структуры проведения Кубка России, сообщил генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Гаджеты
В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Происшествия