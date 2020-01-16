с чего всё началось

Белоруссия планирует возобновить переговоры с Россией по вопросу газа в январе нынешнего года, сообщил белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

Белоруссия возобновит переговоры с Россией по газу в январе

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