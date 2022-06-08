Белоруссия стала одним из главных бенефициаров разрыва отношений России с европейскими партнерами: в апреле белорусский экспорт в страну вырос более чем на 100% в стоимостном выражении, пишет агентство.
Поставки в Россию от торговых партнеров, на долю которых в 2021 году приходилась почти половина импорта, в апреле сократились примерно на 40% в годовом выражении, торговлю с Москвой сократил даже не вводивший санкций Китай, следует из подсчетов агентства.
Япония после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерена продолжить консультации с Москвой, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить деятельность, заявил телеканалу NHK представитель японского министерства иностранных дел.