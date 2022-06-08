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Белоруссия впервые обошла Германию по экспорту в Россию

Белоруссия в апреле впервые в истории поставила в Россию больше товаров, чем Германия, подсчитало агентство Bloomberg.
Коммерсантъ
Белоруссия стала одним из главных бенефициаров разрыва отношений России с европейскими партнерами: в апреле белорусский экспорт в страну вырос более чем на 100% в стоимостном выражении, пишет агентство.
Forbes
Поставки в Россию от торговых партнеров, на долю которых в 2021 году приходилась почти половина импорта, в апреле сократились примерно на 40% в годовом выражении, торговлю с Москвой сократил даже не вводивший санкций Китай, следует из подсчетов агентства.
Forbes
По предварительной оценке, общая стоимость ввозимых товаров упала до порядка $ 5 млрд, тогда как годом ранее было почти $ 27 миллиардов.
БИЗНЕС Online

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