Поставки в Россию от торговых партнеров, на долю которых в 2021 году приходилась почти половина импорта, в апреле сократились примерно на 40% в годовом выражении, торговлю с Москвой сократил даже не вводивший санкций Китай, следует из подсчетов агентства.