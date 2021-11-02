Пшеница подорожала до 9-летнего максимума после египетских и саудовских тендеров

Пшеница на торгах в Чикаго подорожала до 9-летнего максимума, а в Париже достигла рекордного пика График наиболее активного фьючерса на пшеницу в Париже (в евро) Цены на пшеницу продолжают расти на фоне высокого спроса и ограниченных поставок зерна.