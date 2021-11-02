Будьте в Плюсе

Белоруссия в рамках аварийной помощи начала поставки электроэнергии Украине

"2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.
Интерфакс
На брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии.
Взгляд.ру
Позднее стало известно о намерении Украины с 1 ноября возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии.
RT на русском
27 октября в «Укрэнерго» сообщили, что восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступной мощности для импорта электроэнергии из России в ноябре.
Известия

Подробнее о событии

Белоруссия поставит 500 мегаватт электроэнергии Украине по договору об аварийной помощи
РИА Новости12:48
Киев запросил у Словакии аварийную помощь в объеме 100 МВт
Взгляд.ру12:37
Белоруссия поставит электроэнергию Украине по договору об аварийной помощи
Газета.Ru13:55
Украина запросила аварийную помощь у Словакии из-за дефицита мощности в энергосистеме
ТАСС13:35
Белоруссия поставит 500 мегаватт электроэнергии Украине по договору об аварийной помощи
Известия11:21
Белоруссия в рамках аварийной помощи начала поставки электроэнергии Украине
RT на русском11:09
Украина запросила аварийную энергопомощь из Словакии в 100 МВт
Комсомольская правда13:07

Интересное

Пшеница подорожала до 9-летнего максимума после египетских и саудовских тендеров

Пшеница на торгах в Чикаго подорожала до 9-летнего максимума, а в Париже достигла рекордного пика График наиболее активного фьючерса на пшеницу в Париже (в евро) Цены на пшеницу продолжают расти на фоне высокого спроса и ограниченных поставок зерна.
Profinance.ru08:01

Politico показало снимки российских танков у Ельни, заявив, что она граничит с Украиной

Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
РИА Новости20:02

Daily Sabah: Турция считает Делимханова заказчиком покушения на полевого командира Шишани

Согласно результатам расследования, опубликованным в понедельник, 1 ноября, члены агентурной сети, арестованные в прошлом месяце, планировали покушение на чеченского полевого командира Абдул Хакима Шишани (Руслана Ажиева) по приказу советника главы Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова.
Lenta.ru08:08