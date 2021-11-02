"2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.
Пшеница на торгах в Чикаго подорожала до 9-летнего максимума, а в Париже достигла рекордного пика График наиболее активного фьючерса на пшеницу в Париже (в евро) Цены на пшеницу продолжают расти на фоне высокого спроса и ограниченных поставок зерна.
Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
Согласно результатам расследования, опубликованным в понедельник, 1 ноября, члены агентурной сети, арестованные в прошлом месяце, планировали покушение на чеченского полевого командира Абдул Хакима Шишани (Руслана Ажиева) по приказу советника главы Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова.