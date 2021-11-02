"2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, страна к 2023 году намерена отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии из ЕС (ENTSO-E).
Москва считает недопустимой ситуацию, когда США требуют от российских граждан выезжать в другие страны, чтобы получить американскую визу, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на форуме "Диалог Форт-Росс".
Предполагается, что российские дети стали болеть респираторно-синцитиальным вирусом человека, который вызывает инфекции дыхательных путей и является основной причиной тяжелых инфекций нижних дыхательных путей детей.