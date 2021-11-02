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Белоруссия в рамках аварийной помощи начала поставки электроэнергии Украине

"2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.
Интерфакс
Как сообщал «Интерфакс» в мае украинский регулятор установил запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии сроком до конца сентября.
Эхо Москвы
На брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии.
Взгляд.ру
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, страна к 2023 году намерена отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии из ЕС (ENTSO-E).
РИА Новости

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