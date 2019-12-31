Энергетика
ТК ЗвездаБелоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов. Процедура носит временный характер и началась 1 января 2020 года. «Мы подтверждаем временную приостановку поставок на экспорт всех видов нефтепродуктов», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы госконцерна «Белнефтехим».
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Спорт
Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски»
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Армия и оружие
Ким Чен Ын отказался соблюдать мораторий на ядерные испытания
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не намерен соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия и баллистических ракет.
Политика
Минюст США опубликовал очередные документы ФБР по «российскому делу»
BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
Армия и оружие
Трамп: убийством Сулеймани США пытаются не начать, а остановить войну
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а остановить войну, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранному вторжению.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Гаджеты
С 1 января WhatsApp станет работать не на всех смартфонах
В настоящее время мессенджер поддерживает ОС Android версии 4.0.3 и старше, iOS от версии 9 и старше, KaiOS2.5.1 и более новые, а также JioPhone и JioPhone 2. При этом ряд старых операционных систем (Android 2.3.7+ и iOS 8+) будут поддерживаться до начала февраля 2020 года.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Происшествия
Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Культура
Жэньминь жибао (Китай): Россия – страна «пера и меча» (Жэньминь жибао)
Россию называют страной «пера и меча», глубина смысла этой метафоры в полной мере отражена в русской культуре, ярким примером которой является творчество Александра Сергеевича Пушкина.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Спорт
В пробе французской фигуристки нашли кокаин
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Наука
Итоги-2019. Ученые назвали главные научные события года
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Общество
В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона
Турецкий телеканал Nergis TV приоткрыл детали захватывающей спецоперации по задержанию возможных сообщников 65-летнего бразильского бизнесмена, бывшего главы концернов Nissan и Renault Карлоса Гона, которые помогли ему тайно перелететь из Турции в Ливан при побеге из Японии.
Гаджеты
OnePlus сделает основную камеру будущего флагмана «невидимой»
OnePlus уже в ближайшее время покажет свое новое устройство.
Армия и оружие
Обсуждается канал получения США данных о перемещении иранского генерала Сулеймани
Предполагается, что информация о маршруте передвижения иранского генерала вместе с командующим шиитской милицией американцам была передана одним из агентов, задействованным разведкой США или Израиля в той самой «Аль-Хашд аль-Шааби».
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Армия и оружие
Трамп отказался считать убийство Сулеймани «началом войны»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам убийство иранского генерала Касема Сулеймани, пишет Reuters.
Происшествия
Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске
На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки, хотя женщина держала ребенка.
Политика
Поклонская оценила новогоднее поздравление Зеленского
Хоккей
«Йокерит» нанес СКА самое крупное поражение в истории КХЛ
Финский «Йокерит» принимал на своем льду питерский СКА. Матч состоялся в рамках регулярного сезона КХЛ.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.