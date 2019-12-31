Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов. Процедура носит временный характер и началась 1 января 2020 года. «Мы подтверждаем временную приостановку поставок на экспорт всех видов нефтепродуктов», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы госконцерна «Белнефтехим».

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Шоу-бизнес 47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой "Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.

Гаджеты С 1 января WhatsApp станет работать не на всех смартфонах В настоящее время мессенджер поддерживает ОС Android версии 4.0.3 и старше, iOS от версии 9 и старше, KaiOS2.5.1 и более новые, а также JioPhone и JioPhone 2. При этом ряд старых операционных систем (Android 2.3.7+ и iOS 8+) будут поддерживаться до начала февраля 2020 года.

Энергетика Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.

Космос На МКС отправят инкубатор с каннабисом Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.

Общество В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона Турецкий телеканал Nergis TV приоткрыл детали захватывающей спецоперации по задержанию возможных сообщников 65-летнего бразильского бизнесмена, бывшего главы концернов Nissan и Renault Карлоса Гона, которые помогли ему тайно перелететь из Турции в Ливан при побеге из Японии.

Армия и оружие Обсуждается канал получения США данных о перемещении иранского генерала Сулеймани Предполагается, что информация о маршруте передвижения иранского генерала вместе с командующим шиитской милицией американцам была передана одним из агентов, задействованным разведкой США или Израиля в той самой «Аль-Хашд аль-Шааби».