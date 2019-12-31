Энергетика

ТК ЗвездаТК ЗвездаБелоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов. Процедура носит временный характер и началась 1 января 2020 года. «Мы подтверждаем временную приостановку поставок на экспорт всех видов нефтепродуктов», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы госконцерна «Белнефтехим».
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