Энергетика

ТАССТАССБелоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим"
Читать в источнике
Комментировать199

Подробнее о событии

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Газета.Ru10:51

Эксперт: дефицит нефтепродуктов из Белоруссии Украина компенсирует импортом из России

ТАСС10:22

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

РБК08:51

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Коммерсантъ09:08

Минск приостановил экспорт нефтепродуктов

РИА Новости09:07

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

RT на русском09:18

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января

Интерфакс07:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Ирина Шейк в аксессуаре 90-х попозировала на камеру в бикини

Вечерний курьер 06:47
Общество

Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января

Газета.Ru 10:54
Политика

Тысячи людей вышли на улицы Ирана после убийства генерала Сулеймани

Тысячи людей вышли на улицы в Иране после известия об убийстве генерала Корпуса Стражей Исламской революции и главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
ТК Звезда 06:30
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости 02:53
Хоккей

Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира

Сборная России узнала соперника по полуфиналу молодежного чемпионата мира - ей станет Швеция, главный фаворит турнира.
Газета.Ru 04:09
Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Политика

Послы Польши и Израиля оценили ситуацию на Украине

Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
RT на русском вчера в 15:30
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа

Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
РБК 11:06
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Энергетика

Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%

Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
РИА Новости 06:15
Спорт

Устюгов стал вторым в масс-старте на Tour de Ski, Большунов — третьим

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках этапа Tour de Ski, который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Коммерсантъ 10:24
Футбол

Футболисты «Астон Виллы» Уэсли и Хитон выбыли до конца сезона

«Астон Вилла» до конца сезона лишилась из-за травм нападающего Уэсли Мораеса и голкипера Тома Хитона.
Sport24.ru 05:21
Общество

СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
РИА Новости 09:38
Общество

Нефть подорожала после гибели иранского генерала в Багдаде

Нефть подорожала более чем на 2% на фоне гибели иранского генерала Касима Сулеймани в результате удара США.
Известия вчера в 22:36
Кино

Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»

Фильм Про 01 января в 04:15
Политика

Россия еще на год продлила ответное продэмбарго

Ответные контрсанкции были введены указом Президента России в 2014 году как реакция на антироссийские санкции.
Российская газета 04:00
Здоровье

Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену

Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена.
Lenta.ru 01 января в 16:03
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольск Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:48
Футбол

Азар не поможет «Реалу» в Суперкубке Испании

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что полузащитник Эден Азар не примет участия в предстоящем полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Валенсии».
Матч ТВ 05:49
Политика

На Украине заговорили о неизбежном повышении пенсионного возраста

Следующая индексация намечена на март 2020 года, но, несмотря на любые «мягкие варианты», повышение пенсионного возраста является неизбежным.
ГЛАС.RU 03:57
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Футбол

Экс-футболист ЦСКА Тошич: русские пьют виски, как воду

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий на родине за «Партизан», высказался о популярных в России напитках и блюдах.
Чемпионат 07:12
Футбол

«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в АПЛ, победив «Шеффилд»

РИА Новости вчера в 17:10
Армия и оружие

Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Предполагается, что в самолет будут интегрированы многие технологии из МиГ-35.
Российская газета 02:54
Политика

Пранкеры Лексус и Вован запустили шоу Stars save the Earth

Газета.Ru 06:59
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Энергетика

Минэнерго Белоруссии озвучило стоимость российского газа в новом году

Поставки российского газа в Белоруссию в январе-феврале 2020 года будут осуществляться по цене 127 долларов за один кубометр топлива, что соответствует ценовым показателям прошлого года.
ТК Звезда 07:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное