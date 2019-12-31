Энергетика

ТАССТАССБелоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа.
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с чего всё началось

Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим"
ТАСС08:42

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Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Коммерсантъ09:08

Белоруссия с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из России

Эхо Москвы08:30

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

РБК08:51

Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

ТАСС08:42

Минск приостановил экспорт нефтепродуктов

РИА Новости09:07

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Газета.Ru08:07

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января

Интерфакс07:55
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Армия и оружие

Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

РИА Новости вчера в 22:05
Энергетика

Минэнерго Белоруссии назвало стоимость газа из России на два месяца

Ранее президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что при интеграции с Россией стране не нужны дешевые энергоресурсы, поэтому Минск готов покупать российский газ и по $200, а нефть — по $63 за баррель.
РБК 09:12
Политика

Путин и Макрон обсудили по телефону гибель генерала Сулеймани

Лидеры стран в разговоре выразили озабоченность в связи с гибелью командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР, генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде.
РЕН ТВ 09:29
Музыка

Малика Атабиева из КБР прошла в полуфинал проекта «Новая звезда»

Малика Атабиева из Кабардино-Балкарии прошла в полуфинал проекта «Новая звезда» на телеканале «Звезда».
Регион online вчера в 03:42
Происшествия

В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии

В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
RT на русском 05:05
Общество

Акции Apple достигли рекордной цены $300

Стоимость акций американской компании Apple по итогам биржевых торгов в четверг, 2 января, превысила $300 за штуку, установив новый рекорд.
РБК 05:20
Происшествия

В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных

СК после публикации с избиением заключенных в Кузбассе возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками колонии, сообщает пресс-служба ведомства по Кемеровской области.
РИА Новости 07:19
Армия и оружие

«Бросили динамит в пороховую бочку»: эксперт рассказал о последствиях ликвидации Сулеймани для США

Что касается самих Штатов, то их, по словам эксперта, интересует только внутренняя политика и, в первую очередь, президентские выборы в этом году.
ТК Звезда 08:39
Происшествия

Поездка по городу на такси обошлась россиянину в 649 тысяч рублей

В общей сложности поездка обошлась россиянину в 649 тысяч рублей.
Lenta.ru 08:16
Происшествия

Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге

Известия вчера в 13:17
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости 04:39
Гаджеты

Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле

Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Goroday.ru вчера в 11:01
Авто

Kia сертифицировала в России кроссовер Kia XCeed

В России в Калининграде вот-вот начнется производство нового кроссовера KIA XCeed.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, производство нового кроссовера KIA XCeed начнется в Калининграде на заводе "Автотор" с 20 января текущего года.
Уфимские Заметки вчера в 01:48
Энергетика

Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%

Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
РИА Новости 06:15
Наука

Вакцина от гриппа помогла в борьбе с опасными раковыми опухолями

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты выяснили, что вакцина от гриппа мобилизирует иммунитет и может использоваться в качестве дополнительной антиопухолевой терапии.
ToDay News Ufa вчера в 11:13
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Здоровье

Первую смерть от гриппа зарегистрировали на Украине

При первых признаках болезни следует немедленно обратиться к врачу, говорится в сообщении.
Украина.ру 07:12
Политика

Кравчук поведал Савченко о трех маленьких Украинах

"Нацией без ДНК" назвал бывший президент Украины Леонид Кравчук своих соотечественников. Заявление прозвучало в эфире телеканала ZIK.
Вести.Ru 09:35
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Спорт

Лыжница Непряева стала шестой в масс-старте на «Тур де Ски»

Вести.Ru 08:04
Политика

Болтон поздравил всех причастных к убийству генерала Сулеймани

Джон Болтон, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, поздравил всех, кто организовал ликвидацию генерала иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.
Pravda.Ru 07:32
Шоу-бизнес

Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
РИА Новости 06:14
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 01 января в 08:45
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Общество

Названа лучшая диета в 2020 году

На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.
Lenta.ru 04:42
Политика

В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
РЕН ТВ 04:45
Спорт

Владислав Радимов призвал российских спортсменов «забить на WADA»

Российским спортсменам не следует обращать большого внимания на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ехать на Олимпиаду при любых обстоятельствах.
78.ru 05:47
Шоу-бизнес

Пышнотелая дочь Романа Абрамовича предстала в сексуальном мини

Некоторые снимки Софии показались подписчикам слишком уж смелыми. На таких фотографиях наследница Абрамовича запечатлена в мини-платьях.
Bimru.ru вчера в 02:47
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
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