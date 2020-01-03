Энергетика

ТАССТАССБелоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим"
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ТАССвчера в 08:42

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Коммерсантъвчера в 09:08

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Газета.Ruвчера в 10:51

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Интерфаксвчера в 07:55
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