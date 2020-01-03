Энергетика
ТАССБелоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим"
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Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Политика
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Армия и оружие
Помпео предостерёг Иран от ответных мер против США
Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео предостерег Иран от принятия ответных мер против США после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Происшествия
На Урале енот покусал ребенка в контактном зоопарке
Происшествия
В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу
Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей.
Футбол
«Бернли» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, «Ньюкасл» ждет переигровка
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Бернли» принимал «Питерборо Юнайтед» и добился победы со счетом 4:2.
Энергетика
Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Происшествия
Число погибших при крушении Ан-12 в Судане выросло до 18 человек
Кино
Австралийские киноакадемики признали Тарантино лучшим режиссером
Наука
Длительность сна связана с легочным фиброзом
Армия и оружие
НАТО приостановила миссию в Ираке
Североатлантический альянс приостановил миссию в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.
Хоккей
Первый канал покажет полуфинал МЧМ-2020 Россия – Швеция
Полуфинальный молодежного чемпионата мира между Россией и Швеция по телевидению покажет Первый канал.
Политика
Эрдоган сообщил о надвигающейся 200-тысячной волне беженцев
Армия и оружие
Новую подлодку «Князь Владимир» сдадут ВМФ в первой половине 2020 года
ВМФ РФ получит подлодку «Князь Владимир» в первой половине 2020 года. Такой информацией поделились в оборонно-промышленном комплексе России.
Армия и оружие
Ветеран РВСН рассказал о принципе работы «ядерной кнопки»
Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил РФ Юрий Чмутин рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», как устроен принцип работы «ядерной кнопки».
Экономика
Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году
Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
Кино
Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого
В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
Происшествия
Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе
151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Министерство юстиции планирует скорректировать возраст вступления в брак, следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
Политика
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Общество
Лотерейный билет с выигрышем в миллиард рублей купили в Подмосковье
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес
Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Происшествия
Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали
Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
Армия и оружие
В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.