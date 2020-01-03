Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим"

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