Энергетика
ТАССБелоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим"
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:46, Ашберн
Политика
Путин и Макрон обсудили гибель Сулеймани
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова ждет ребенка
Напомним, в начале осени Мария Банкова официально развелась с солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым.
Авто
Kia сертифицировала в России кроссовер Kia XCeed
В России в Калининграде вот-вот начнется производство нового кроссовера KIA XCeed.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, производство нового кроссовера KIA XCeed начнется в Калининграде на заводе "Автотор" с 20 января текущего года.
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Энергетика
«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия».
Армия и оружие
Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого
Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Армия и оружие
Глава правительства Ирака назвал убитого США иранского генерала героем
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдуль Махди заявил, что американцы убили двух героев войны против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — иранского генерала Касима Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса, который был заместителем главы ополчения иракских шиитов.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Здоровье
Нездоровый оптимизм здравоохранения
Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
Общество
Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом
В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
Общество
В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье
В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
Армия и оружие
В Иране прошли демонстрации в связи с убийством генерала Сулеймани
Десятки тысяч людей вышли на улицы иранских городов после убийства генерала КСИР Касема Сулеймани.
Хоккей
Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»
Теннис
Медведев принес сборной России победу над Италией в матче ATP Cup
Пятая ракетка мира Даниил Медведев принес сборной России победу над командой Италии в матче группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup, который проходит в Австралии.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Гаджеты
Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле
Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
Наука
Вакцина от гриппа помогла в борьбе с опасными раковыми опухолями
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты выяснили, что вакцина от гриппа мобилизирует иммунитет и может использоваться в качестве дополнительной антиопухолевой терапии.
Происшествия
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли четыре человека
Четыре человека стали жертвами пожара в частном доме в городском округе Подольск в Московской области.
Шоу-бизнес
Глюкоза подтвердила воссоединение с мужем нежным снимком
Долгое время ходили слухи о том, что певица Глюкоза рассталась с мужем Александром Чистяковым.
Футбол
СМИ: «Челси» не сможет подписать Санчо и Вернера в январе
«Челси» не сможет подписать двух игроков атаки в зимнее трансферное окно.
Происшествия
Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек
Жертвами крушения военного самолета "Антонов" на западе Судана стали 15 человек, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Энергетика
Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз
В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Общество
Голландия официально прекратила существование
С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Кино
Выбираем лучшего комментатора десятилетия
В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»
Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Футбол
Ибрагимович: «Хорошо, что Роналду играет в Италии»
"Милан" готовится к каждой конкретной игре у команды есть качество, и мы можем добиваться большего. Я всегда говорил, что работа окупается.