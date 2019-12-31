Энергетика

ТАССТАССБелоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим"
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Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Коммерсантъ09:08

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января

Интерфакс07:55

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

РБК08:51

Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

ТАСС08:42

Белоруссия с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из России

Эхо Москвы08:30

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Газета.Ru08:07

Минск приостановил экспорт нефтепродуктов

РИА Новости09:07
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