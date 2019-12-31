Энергетика

ТАССТАССБелоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим"
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Минск приостановил экспорт нефтепродуктов

РИА Новости09:07

Эксперт: дефицит нефтепродуктов из Белоруссии Украина компенсирует импортом из России

ТАСС10:22

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Коммерсантъ09:08

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов из-за прекращения поставок с нового года нефти из России

Эхо Москвы13:29

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

РБК08:51

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Газета.Ru08:07

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января

Интерфакс07:55
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Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
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