с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Политика КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского самолета Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сообщил, что берет на себя всю ответственность за катастрофу с украинским лайнером, который потерпел крушение из-за попадания ракеты иранских военных 8 января.

Экономика Российские банки отказываются от POS-кредитования Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).

Политика Посла Британии в Иране задержали на акции протеста Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.

Политика Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени, об этом говорится в заявлении ЛНА.

Политика Зеленский заявил, что виновные в катастрофе Boeing «не отвертятся» Украина и Иран договорились провести тщательное расследование катастрофы Boeing 737, чтобы никто из виновных в трагедии «не отвертелся», заявил 11 января украинский лидер Владимир Зеленский в ходе обращения к гражданам.

Наука За последние 200 лет снизилась нормальная температура человека Еще в 1851 году немецкий медик Карл Вундерлих определил, что «здоровая» температура тела 37 градусов (от 36,2 до 37,5). Именно этот диапазон и решили изучить современные ученые.

Шоу-бизнес Нюша в купальнике поразила поклонников естественной красотой Звезда поразила своих поклонников естественной красотой. Артистка отдыхает вместе с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочкой Симбой на Бали.

Общество В школьных аттестатах появится оценка «зачтено» Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.

Политика Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.

Общество Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».