Экономика

ВедомостиВедомостиБелоруссия ввела экологический налог на транспортировку нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами – 50% от прибыли компаний. Об этом сообщило Белорусское телеграфное агентство со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.
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с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА
 со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.
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