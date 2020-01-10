Экономика
ВедомостиБелоруссия ввела экологический налог на транспортировку нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами – 50% от прибыли компаний. Об этом сообщило Белорусское телеграфное агентство со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.
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с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.Коммерсантъвчера в 12:22
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Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь
КП - Беларусьвчера в 11:57
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
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