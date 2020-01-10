с чего всё началось

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии.

Экономика Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.

Технологии Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений Международные правозащитные организации обратились к главе Google с требованием об изменении политики предустановленного программного обеспечения на ряде устройств.

Происшествия Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.

Спорт Пользователи Metacritic назвали лучшую игру прошедшего десятилетия Дочерний сайт GameSpot Metacritic недавно провел свой опрос пользователей о лучших играх 2019 года, а также подсчитал голоса по лучшим играм десятилетия.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Политика Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.

Хоккей «Йокерит» одолел «Северсталь», выиграв пятый матч подряд «Йокерит» одержал пятую победу подряд, набрал 63 очка и вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции, потеснив СКА (63 очка) на четвертую позицию.

Политика Трамп заявил, что Иран готовил атаки на четыре посольства США У Ирана были запланированы нападения на четыре американских посольства к моменту операции Вашингтона по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.

Общество Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.

Спорт МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.