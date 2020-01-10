Экономика
RT на русскомБелоруссия ввела экологический налог на транзит нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии.
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с чего всё началось
Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.Коммерсантъ12:22
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