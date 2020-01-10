Экономика

RT на русскомRT на русскомБелоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии.
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Белоруссия ввела экологический налог за транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, о подписании соответствующего указа сообщило агентство БЕЛТА
 со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.
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