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Белоруссия ввела госрегулирование цен на мыло и туалетную бумагу

Белоруссия изменит политику ценообразования по некоторым товарам, сообщила
 в четверг пресс-служба правительства страны.
РИА Новости
Правительство Белоруссии ввело государственное регулирование цен на некоторые непродовольственные товары, в том числе мыло, туалетную бумагу, порошки и детскую обувь.
РБК
Уточняется, что речь идет о мыле, туалетной бумаге, бумажных салфетках, подгузниках, гигиенических пакетах, синтетических моющих и чистящих порошкообразных средствах, зубной пасте, а также обуви и чулочно-носочных изделиях для детей.
РИА Новости
Постановление направлено на поддержание ценовой стабильности на потребительском рынке в увязке с рентабельной работой предприятий и исключение спекулятивного роста стоимости и дефицита по указанным товарам.
РИА Новости

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